Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [20.05.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Esperanza dekoder naziemnej telewizji cyfrowej

DVB-T2 H.265/HEVC

Wbudowane złącza: SCART, HDMI v.1.3,

Coaxial, Antenowe, RF Loop, USB,

Ethernet RJ-45

szerokość pasma: 7 i 8MHz

zasilanie: 220-240V/50Hz

w zestawie pilot

Cena: 69,99 zł

Zobacz również:

Switch On Zestaw do miksowania HB-G0212

z pojemnikiem zbiorczym o poj. 1250 ml

z nasadką do krojenia w kostkę

regulacja prędkości z funkcją turbo

z nasadką miksująca z nierdzewnej stali szlachetnej

Cena: 139,90 zł

Tefal Grill kontaktowy GC241D

moc 2000 W

obudowa ze stali nierdzewnej

maks. temp. 200 C

taca do zbierania tłuszczu

Cena: 149,90 zł

Tefal Frytownica UNO FF2031

termostat od 150 °C do 190 °C

do 1 kg żywności

powłoka nieprzywierająca

Cena: 149,90 zł

Ekspres do kawy NN-CM-01

moc 850 W

ciśnienie pompki: 15 barów

wyjmowany zbiornik na wodę 1,5 l

możliwość jednoczesnego przygotowania dwóch kaw

wymienna dysza spieniająca mleko

Cena: 169,90 zł

Sokowirówka NN-JU-01

moc 400 W

2 prędkości

zbiornik na sok ok. 500 ml

wkład do wyciskania ze stali szlachetnej

Cena: 159,90 zł - 99,99 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić ?