Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [20.09.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

ZESTAW SŁUCHAWKOWY Z MIKROFONEM

z regulacją głośności

długość przewodu 116 cm

jack 3,5mm

Cena: 34,99 zł Klik

Zobacz również:

ZESTAW SŁUCHAWKOWY BLUETOOTH 5.0

słuchawki bezprzewodowe

czas ładowania 1-2h

dołączony kabel do ładowania USB/typ C

bateria 30mAh

Cena: 79,99 zł Klik

OPIEKACZ DO KANAPEK

bezpiecznik termiczny,

antypoślizgowe nóżki,

termoizolacyjny uchwyt i obudowa,

moc 700W

3 lata gwarancji

Cena: 39,99 zł Klik

SUSZARKA DO OWOCÓW I WARZYW

moc 250 W

8 programów suszenia

mocny wentylator

4 przezroczyste sita

Cena: 99,99 zł Klik

SOKOWIRÓWKA NN-JU-01

moc 400 W

2 prędkości

zbiornik na sok ok. 500 ml

wkład do wyciskania ze stali szlachetnej

Cena: 159,90 zł – 99,99 zł Klik

SAMOCHODOWY REJESTRATOR JAZDY

kolorowy wyświetlacz LCD 2.4"

wbudowany mikrofon i głośnik

Rozdzielczość nagrywanych filmów:

1920x1080 (1080p), 1080x720 (720p)

regulowany uchwyt do szyby

wbudowany akumulator 100mAh

Cena: 49,99 zł Klik

PHILIPS Odkurzacz cylindryczny FC9330/09

Technologia PowerCyclone 5

pojemnik na kurz poj. 1,5 l,

zmywalny filtr silnika,

z ssawką szczelinową i szczotką do

mebli i tapicerki,

promień działania ok. 9 m

moc 650 W

Cena: 299,90 zł Klik

PRINCESS Urządzenie do hot dogów 2w1

można przygotować 8-10 hot dogów

wyjmowana tacka na jajka

podgrzewany rożen ze stali nierdzewnej

moc 350 W

Cena: 89,90 zł Klik

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić?