Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [20.12.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Bosch Mikser ręczny MFQ 3010

moc 300 W

2 poziomy prędkości

2 haki do zagniatania ciasta

Cena: 89,99 zł

Sharp Soundbar 2.0 HT-SB95

moc 40 W

mozliwy montaż na ścianie

łatwe sterowanie pilotem

Cena: 199,90 zł

Maszynka do strzyżenia włosów

13 regulacji długości od 0,5 do 23 mm

ostrza ze stali nierdzewnej

kabel 1,8 m

3 lata gwarancji

Cena: 119,90 zł

Grill kontaktowy

moc 2000 W

obudowa ze stali nierdzewnej

maks. temp. 200 C

taca do zbierania tłuszczu

Cena: 179,90 zł

Lokówko-suszarka

2 poziomy temperatury

stała funkcja jonizacji

obrotowy kabel zasilający (360°)

w zestawie: 6 różnych końcówek

etui w zestawie

Cena: 59,99 zł

Masażer żył

stymuluje krążenie krwi

łagodzi napięcie w okolicy łydek i stóp

bezstopniowa regulacja intensywności

w zestawie torba do przechowywania

Cena: 199,90 zł

Szczotka parowa

zbiornik na wodę 0,06 l

czas nagrzewania 1 min

uderzenie pary 20g/min

moc 1000 W

Cena: 129,90 zł

Ekspres ciśnieniowy do kawy ESAM 3200 S

na kawę mieloną lub ziarnistą

13-stopniowa regulacja mielenia

zbiornik na wodę o poj. 1,8 l

regulowana wysokość adaptera

automatyczny proces płukania

i odkamieniania

automatyczne wyłączanie

Cena: 999 zł

Mikser ręczny

moc 300 W

2 poziomy prędkości

2 haki do zagniatania ciasta

Cena: 89,99 zł

Urządzenie do manicure

7 różnych nakładek

długi, spiralny kabel

5 poziomów prędkości

Obrót w prawo i w lewo

Cena: 79,99 zł

Golarka elektryczna

system ostrzy PowerCut

4-kierunkowe głowice Flex

golenie na sucho

wskaźnik akumulatora

możliwość mycia pod bieżącą wodą

czas pracy 40 minut

czas ładowania 8 godzin

Cena: 119,90 zł

Trust Słuchawki gamingowe GXT307

składany mikrofon

zintegrowany pilot

do regulacji głośności

długość kabla do konsoli 2m

Cena: 59,99 zł

Sharp MicroSystem nagłośnieniowy

z radiem XL-B515D

bluetooth

odtwarzacz CD

wyświetlacz LCD

DAB+ i tuner FM

Cena: 299,90 zł

EALME Słuchawki dokanałowe Buds Q2 TWS

bezprzewodowe, bluetooth 5.0

z mikrofonem

czas pracy: do 5 godzin

dodatkowe zasilanie z etui: do 15 godzin

zasięg: do 10 m

Cena: 129,90 zł

Hama Opaska sportowa Fit Track 1900

bluetooth

do pomiaru: kroków, dustansu, kalorii,

jakości snu, pulsu

czarna

Cena: 69,99 zł

Tracer Głośniki 2.1 Hi-Cube RGB Flow BT

moc RMS zestawu: 20 W

subwoofer wykonany z drewna

transmisja danych: jack 3,5 mm

Bluetooth

Podświetlenie RGB

pasmo przenoszenia: 35 Hz - 25 kHz

Cena: 129,90 zł

Zestaw RF Nano USB

mechanizm-membrana

klawiatura+mysz

bezprzewodowy

T.2,4GHz

Cena: 59,99 zł

Tracer Mysz Gamezone ARRTA RGB

liczba przycisków myszy: 8

maksymalna rozdzielczość (dpi): 6400

długość przewodu: 1,5 m

podświetlenie myszy: NEON (RGB effect)

optyczny sensor

Cena: 39,99 zł

Słuchawki nauszne Sony MDRZX110

pasmo przenoszenia 12 Hz - 22 kHz

miękkie, wygodne w noszeniu nauszniki

Cena: 49,99 zł

SonySłuchawki nauszne BT WH-CH510B

bezprzewodowe

regulacja głośności, odbieranie połaczeń

mikrofon, przyciski sterowania

czas pracy: 35 h

Cena: 159,90 zł

Głośniki Rave Mini Tracer TWS BT Black

Bluetooth 5.0

wbudowany mikrofon

czytnik kart pamięci microSD

port USB

radio FM

Cena: 39,99 zł

Powerbank

pojemność: 10000 mAh 37 Wh

ogniwa polimerowe

2 wyjścia USB

wejście Micro USB: : DC 5 V-2,1 A

wyjście USB 1: DC 5 V-1 A

wyjście USB 2: DC 5 V-2,1 A

wymiary: 138 x 68 x 16 mm

Cena: 49,99 zł

Płaska antena ANT1608BK

rodzaj konwertera: DVB-T/DVB-T2

wymiary: 20 x 13,5 x 1 cm

Cena: 99,99 zł

