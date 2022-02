Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [21.02.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Denver Słuchawki Bluetooth TWE-36MK3

zasięg do 10 metrów

wbudowany mikrofon

w zestawie etui ładujące

Cena: 39,99 zł

Zgrzewarka próżniowa VS-A0101

moc 140 W

w zestawie folia o dł. 3 m

do gotowania Sous-Vide, zamrażania

utrzymywania świeżości

Cena: 119,90 zł

Tefal Toster TL4308

moc 1000 W

wym. 43 x 20 x 13 cm

ze stali nierdzewnej

7 stopni pieczenia

wyjmowana tacka na okruchy

Cena: 129,90 zł

Sokowirówka JU-B0201

2 poziomy prędkości

pojemnik na sok ze skalowaniem

o poj. 1000 ml

do 30 minut ciągłej pracy

moc 450 W

Cena: 139,90 zł

Kuchenka mikrofalowa MW-E0201

moc 700 W

poj. 17 l

3 lata gwarancji

6 poziomów mocy

szklany talerz obrotowy 24,5 cm

oświetlenie wewnętrzne

Cena: 199,90 zł

Młynek do kawy NN-KM-01

moc 150 W

nóż i komora mielenia

ze stali szlachetnej

na 60 g ziaren kawy

Cena: 39,99 zł

Blender ręczny NN-HB-S1

moc 250 W

2 prędkości

nasadka miksująca z tworzywa

sztucznego z nożem ze stali szlachetnej

z wielofunkcyjnym rozdrabniaczem

(ok. 350 ml)

Cena: 49,99 zł

Samochodowy rejestrator jazdy Sentry

kolorowy wyświetlacz LCD 2.4"

wbudowany mikrofon i głośnik

Rozdzielczość nagrywanych filmów:

1920x1080 (1080p), 1080x720 (720p)

regulowany uchwyt do szyby

wbudowany akumulator 100mAh

Cena: 59,99 zł

Głośnik Bluetooth BTS-110K Denver

szary

zasięg 8-10 metrów

wejście AUX

Cena: 49,99 zł

Switch On Urządzenie do gotowania ryżu RC-A0001

do 750 g surowego ryżu

wkładka do gotowania na parze, warzyw,

ryb, nieprzywierająca powłoka

funkcja podtrzymania ciepła do 2 godzin,

miarka, łyżka z tworzywa sztucznego,

wkład do gotowania na parze

Cena: 89,99 zł

Czajnik elektryczny

poj. 1,7 l

zabezpieczenie przed przegrzaniem

moc 1850-2000 W

Cena: 49,99 zł

