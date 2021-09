Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [21.09.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Gofrownica

moc 1200 W

nieprzywieralna powłoka

bezstopniowa regulacja temp.

zabezpieczenie przed przegrzaniem

3 lata gwarancji

Cena: 59,99 zł (promocja)

Opiekacz do kanapek

moc 700 W

4 trójkątne kanapki

lampka kontrolna

płyty pokryte

nieprzywierającą powłoką

Cena: 89,99 zł

Czajnik WK-L0101

poj. 1,7 l

moc 3000 W

Cena: 59,99 (promocja)

Sokowirówka JU-B0201

2 poziomy prędkości

pojemnik na sok ze skalowaniem

o poj. 1000 ml

do 30 minut ciągłej pracy

moc 450 W

Cena: 149,90 zł (promocja)

Maszynka do mielenia

moc 600 W

z przyciskiem wł./wył. i funkcją

cofania mielonego mięsa,

do siekania mięsa i wyrobu kiełbasy

w zestawie 3 tarcze i nakładki

Cena: 99,99 zł

Kuchenka mikrofalowa

moc 700 W

poj. 17 l

3 lata gwarancji

Cena: 179,90 zł (promocja)

Grill kontaktowy

moc 750 W,

z powłoką przeciw przywieraniu,

automatyczna regulacja temperatury,

z lampką kontrolną,

ochrona przed przegrzaniem

Cena: 29,99 zł

Komplet garnków emaliowanych Rustico

6 elementów

do wszystkich rodzajów kuchenek,

można myć w zmywarce

śr. 18 cm, poj. 1,8 l

śr. 20 cm, poj. 2,7 l

śr. 22 cm, poj. 3,5 l

różne kolory

Cena: 99,99 zł

Pióro wycieraczki samochodwej

Flexo

dostępne rozmiary: 350-710mm

w komplecie różne adaptery

Cena: 19,99 zł (promocja)

Akcesoria samochodowe

Szampon samochodowy z woskiem 1l

Ściereczki nasączane do usuwania uporczywych zabrudzeń ze wszystkich zewnętrznych powierzchni samochodu

Wosk w sprayu do karoserii

Mleczko do karoserii do nabłyszczania

Pianka do czyszczenia tapicerki ze szczotką

Środek do czyszczenia klimatyzacji nawiewów

Ceny: 9,99 zł

