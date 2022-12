Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [21.12.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Kamera samochodowa Tracer 4.5D FHD VELA

1920x1080p

ekran – 4,5" IPS,

nagrywanie w pętli,

wbudowany mikrofon,

czujnik ruchu,

tryb parkingowy,

nagrywanie dźwięku

w zestawie kamera wsteczna i akcesoria

Cena: 99,90 zł

Zobacz również:

Powerbank Tracer

20000 mAh

USB-C, 5V

bateria polimerowa

technologia PowerDelivery 3.0

szybkie ładowanie Qualcomm 3.0

Cena: 99,99 zł

Smartwatch ForeVive SB-320

posiada dwa wymienne paski

stylowy wygląd

wszystkie niezbędne funkcje smartwatcha:

dane przebytego dystansu

liczba spalonych kalorii,

pulsometr

kontrola odtwarzanej muzyki z telefonu

Cena: 129,90 zł

Revive Intempo RD25 BT Radio

Bluetooth 4.1

wyjście głośnikowe 5 W

w zestawie kabel do ładowania Aux-in

bezprzewodowe do 10m, w

budowany akumulator

Cena: 139,90 zł

Mysz Roccat Burst Core

przewodowa

liczba przycisków 6,

programowalne przyciski,

rozdzielczość 8500 dpi

długość kabla 1,8 m

Cena: 99,99 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić?