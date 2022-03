Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [22.03.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Klucz udarowy elektryczny

moc 450 W

max moment dokręcania 100Nm

max moment odkręcania 320Nm

w zestawie końcówki 17/19/21/22

zapasowe szczotki i walizka

Cena: 149,90 zł

My Project Miernik ciśnienia w oponach 5 w 1

wyświetlacz LCD

wym. 15 x 9 x 4 cm

5 funkcji cyfrowy miernik ciśnienia

lampa awaryjna, młotek do szyb

nóż do pasów bezpieczeństwa

miernik głębokości bieżnika

Cena: 29,99 zł

Mikser planetarny FP-A0101

moc 600 W

bezstopniowa regulacja prędkości

misa ze stali nierdzewnej o poj. 5 l

osłona przeciwbryzgowa

3 lata gwarancji

Cena: 249,90 zł

Mikser ręczny HM-H0101

6 poziomów prędkości i funkcja turbo

trzepaczka i hak do ciasta ze stali

nierdzewnej

Cena: 49,99 zł

Weinberger Ciśnieniomierz naramienny

regulowany mankiet od 23 do 33 cm

pamięć do 120 pomiarów dla 2 osób

Cena: 49,90 zł

Switch on Suszarka do włosów HD-F0201

1850-2200W

3 stopnie temperatury

2 stopnie nadmuchu z

funkcją cool shot

wyjmowany filtr powietrza

Cena: 69,99 zł

Zestaw do stylizacji włosów BG-A0201

4 nasadki grzebieniowe w zestawie

czas pracy na akumulatorze 90 min.

3 lata gwarancji

Cena: 69,99 zł

Sanitas Termometr kliniczny SFT 53

wymienna nasadka ochronna

technologia pomiaru w podczerwieni

pomiar w ciągu kilku sekund

pamięć 10 pomiarów

w zestawie pudełko do przechowywania

i 10 nasadek ochronnych

Cena: 69,99 zł

Prostownica NN-HS-01

z nieprzywierającą powłoką,

automatyczna regulacja temperatury,

praktyczny suwakowy włącznik/wyłącznik,

obrót o 360°

Cena: 24,99 zł

