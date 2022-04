Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [22.04.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Opiekacz do kanapek Tefal SM1552

moc 700 W

4 trójkątne kanapki,

lampka kontrolna,

płyty pokryte

nieprzywierającą powłoką

Cena: 99,99 zł

Mikser ręczny SwitchOn HM-H1701

moc 300 W

sześć poziomów prędkości,

z funkcją turbo,

końcówki do mieszania

haki do ugniatania ciasta

Cena: 59,99 zł

Blender ręczny HB-H1701

moc 600 W,

regulacja prędkości z funkcją turbo,

ze zdejmowanym mieszadłem ze stali

nierdzewnej,

ostrza ze stali nierdzewnej

Cena: 49,99 zł

Toster TO-H1701

moc 700 W

bezstopniowa regulacja przypieczenia,

klawisze funkcyjne ze wskaźnikiem LED

Cena: 89,99 zł

Czajnik elektryczny WK-M1701

moc: 1850 - 2200 W

poj. 1,7 l

zabezpieczenie przed przegrzaniem i

pracą przy braku wody,

z podstawą 360°

Cena: 69,99 zł

Philips Suszarka do włosów BHD341

moc 2100 W

6 ustawień temperatury i prędkości

ThermoProtect

Cena: 79,99 zł

Philips Golarka elektryczna S1133/41

system ostrzy PowerCut

4-kierunkowe głowice Flex

golenie na sucho

wskaźnik akumulatora

możliwość mycia pod bieżącą wodą

czas pracy 40 minut

czas ładowania 8 godzin

Cena: 129,90 zł

