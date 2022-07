Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [22.07.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Stacja parowa STS-A0301 Switch On

z wyjmowanym pojemnikiem na wodę 1,8L

ilość pary do 115 g/min

płynna regulacja temperatury

możliwość prasowania parowego i na sucho

Cena w sklepie Kaufland: 229,90 zł

Zobacz również:

Odkurzacz workowy VCC 3851 Grundig

moc 800 W

zmywalny filtr HEPA-12, filtr ochronny silnika

promień działania ok. 7,5 m

w zestawie: wąska ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, nasadka szczotkowa do mebli

Cena w sklepie Kaufland: 199,90 zł

Mieszadło budowlane My Project

moc 1400 W

w zestawie: końcówka mieszająca, klucz montażowy, zamienne szczotki węglowe

Cena w sklepie Kaufland: 229,90 zł

Wiertarka udarowa My Project

moc 750 W

płynna regulacja prędkości obrotowej

prędkość obrotowa 50–3000 obr./min

moment obrotowy maks. 10 Nm

długość przewodu zasilającego ok. 3 m

Cena w sklepie Kaufland: 99,99 zł

Mobilna lodówka Mobicool

termoelektryczna

poj. 26 l

uchwyt do podpierania lub blokowania pokrywy

podwójny wentylator

zasilanie 12V lub sieci elektrycznej 230 V

Cena w sklepie Kaufland: 279,90 zł - 169,90 zł

Młotowiertarka My Project

3 funkcje wiercenie, kucie, wiercenie z udarem

moc 1500 W

w zestawie 11 akcesoriów

siła udaru 5 J

długość kabla zasilającego 3 m

Cena w sklepie Kaufland: 249,90 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić?