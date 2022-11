Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [23.11.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Mikser ręczny z misą

5 poziomów prędkości, funkcja turbo,

w zestawie: końcówki do mieszania i haki do ugniatania ciasta, z osłoną przed pryskaniem,

misa o poj. 3,4 l,

moc 300 W,

3 lata gwarancji

Cena: 199,90 zł - 149,90 zł Klik

Zobacz również:

Wyciskacz do cytrusów CP-B0101 Switch On

moc: 30W,

2 stożki dla małych i dużych owoców,

stożki obracają się w prawo i w lewo

Cena: 69,99 zł - 49,99 zł Klik

Odkurzacz 2 w 1 SWITCH ON

ręczny lub podłogowy

moc 600 W,

pojemnik na kurz 600 ml,

długość kabla 6m,

akcesoria: szczotka do podłogi, dysza szczelinowa, aluminiowa rura ssąca

Cena: 149,90 zł Klik

Robot kuchenny KM 250 D1

do szybkiego krojenia, tarcia i rozdrabniania,

funkcja pulsacyjna

nóż z ostrzami ze stali szlachetnej

moc 250 W

poj. 1200 ml

Cena: 99,99 zł Klik

Kamera samochodowa Tracer 4.5D FHD VELA

ekran – 4,5" IPS,

nagrywanie w pętli,

wbudowany mikrofon,

1920x1080p

czujnik ruchu, tryb parkingowy,

nagrywanie dźwięku

w zestawie kamera wsteczna i akcesoria

Cena: 119,90 zł Klik

