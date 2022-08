Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [24.08.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Opiekacz 3 w 1 Switch On

moc 750 W

automatyczna kontrola temperatury

nieprzywierające, wymienne płytki do grillowania, do kanapek i gofrów

Cena: 139,90 zł - 99,99 zł

Switch on Maszynka do mielenia MG-A0202

moc 600-800 W

z przyciskiem wł./wył. i funkcją cofania

nasadka do siekania mięsa i wyrobu kiełbasy

w zestawie 3 noże ze stali nierdzewnej

Cena w sklepie Kaufland: 259,90 zł 199,90 zł

Mikser ręczny 2 w 1

5 stopni prędkości,

funkcja turbo,

moc 300 W

w zestawie: 2 trzepaczki, 2 haki do ciasta, końcówka "blender" do szybkiego miksowania

Cena w sklepie Kaufland: 99,99 zł

Sokowirówka NN-JU-01

moc 400 W

2 prędkości

zbiornik na sok ok. 500 ml

wkład do wyciskania ze stali szlachetnej

Cena w sklepie Kaufland: 159,90 zł - 99,99 zł

Mini piekarnik MB 3746 Clatronic

poj. 8 l

moc 650W

2 różne wysokości

grzałka górna i dolna

timer 60-minutowy

w zestawie: kratka do grillowania, blacha do pieczenia, szczypce, tacka na okruchy

Cena w sklepie Kaufland: 199,90 zł

Zgrzewarka próżniowa VS-A0101

moc 140 W

w zestawie folia o dł. 3 m

do gotowania Sous-Vide, zamrażania, utrzymywania świeżości

Cena w sklepie Kaufland: 169,90 zł - 119,90 zł

Już w przyszłym tygodniu m.in.:

Słuchawki BluetoothTWE-36MK3

Słuchawki Mobile BT V2 Tracer

Listwa zasilająca 6-gniazdkowa

Wentylator wieżowy VT-E0203 Switch On

A już wkrótce (od czwartku 25.08):

Słuchawki MOBILE BT V2 za 39,99 zł

Słuchawki Bluetooth TWE-36MK3 Denver za 39,99 zł

Blender kielichowy TB-F0001 EDS Switch On za 129,90 zł

Młynek do kawy KSW 3306 Clatronic za 59,99 zł

