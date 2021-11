Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [24.11.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Bomann Odkurzacz BS 9019 CB

moc 700 W

poj, worka 1 l

5-stopniowy system filtracji

uchwyt do przenoszenia

wskaźnik zapełnienia worka

Cena: 189,90 zł

Golarka do ubrań

przezroczysty, zdejmowany pojemnik

szczoteczka do czyszczenia

2 baterie AA w zestawie

3 lata gwarancji

Cena: 24,99 zł

Zgrzewarka próżniowa

moc 140 W

w zestawie folia o dł. 3 m

do gotowania Sous-Vide, zamrażania

utrzymywania swieżości

Cena: 119,90 zł

Golarka elektryczna

system ostrzy PowerCut

4-kierunkowe głowice Flex

golenie na sucho

wskaźnik akumulatora

możliwość mycia pod bieżącą wodą

czas pracy 40 minut

czas ładowania 8 godzin

Cena: 119,90 zł

Maszynka do strzyżenia włosów

moc 10 W

precyzyjne ostrze ze stali szlachetnej,

regulacja długości cięcia na

urządzeniu

w zestawie cztery nakładki

Cena: 19,99 zł

Opiekacz 3 w 1

moc 750 W

automatyczna kontrola temperatury

nieprzywierające, wymienne płytki do

grillowania, do kanapek i gofrów

3 lata gwarancji

Cena: 79,99 zł

Kuchenka mikrofalowa

z funkcją grila, poj. ok 20 l,

8 automatycznych programów,

funkcja rozmrażania,

moc mikrofali 800 W,

moc grilla 1000 W

Cena: 222 zł

Suszarka do włosów

3 stopnie temperatury

2 stopnie nadmuchu z

funkcją cool shot

wyjmowany filtr powietrza

Cena: 69,99 zł

Ekspres do kawy NN-CM-01

moc 850 W,

ciśnienie pompki: 15 barów,

wyjmowany zbiornik na wodę 1,5 l,

możliwość jednoczesnego

przygotowania dwóch kaw,

wymienna dysza spieniająca mleko

Cena: 169,90 zł

Żelazko parowe GC1742/40

ciągły strumień pary do 25 g / m

moc do 2000 W

uderzenie pary do 90 g

zbiornik na wodę 220 ml

system antywapienny Calc Clean

Cena: 69,90 zł

Profi Cook Cyrkulator do gotowania

ustawienia temp. 0 °C–90 °C

cyrkulacja wody: 7–8 l/min.

sterowanie za pomocą smartfona

wodoodporny

Cena: 259,90 zł

Ciśnieniomierz naramienny

regulowany mankiet od 23 do 33 cm

pamięć do 120 pomiarów dla 2 osób

Cena: 49,99 zł

Medisana Ciśnieniomierz nadgarstkowy

regulowany mankiet od 12,5 do 21,5 cm

duży czytelny wyświetlacz

rozpoznawanie arytmii

Cena: 39,99 zł

Podnośnik samochodowy

maksymalny udźwig: 2 tony

2 skrętne kółka

wys. ok. 142-336 mm

zdejmowany drążek

regulaja prędkości opuszczania: max.

0,15 m/s

Cena: 99,99 zł

