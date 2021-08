Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [26.08.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Spis treści

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Gofrownica

moc 1200 W

nieprzywieralna powłoka

bezstopniowa regulacja temp.

zabezpieczenie przed przegrzaniem

3 lata gwarancji

Cena: 59,99 zł (promocja)

Zobacz również:

Opiekacz do kanapek

nieprzywierająca powłoka

regulacja temperatury

moc 750 W

Cena: 39,99 zł (promocja)

Mini piekarnik MO-A0201

3 programy grillowania/pieczenia,

regulacja temperatury 70-230°C

poj. 13 l

60 minutowy wyłącznik

Cena: 169,90 zł

Frytownica na gorące powietrze DF-E0201

moc 2000 W, poj. 11 l

dotykowy wyświetlacz

regulacja temp. 65 - 200 °C

8 programów optymalizujących

kosz obrotowy 3,5 l

drążek do pieczenia kurczaka

szpilki do szaszłyków

Cena: 299,90 zł

Maszynka do mięsa Bomann

moc: 1200 W

funkcja cofania

nasadka do: pieczywa, napełniania kiełbas,

3 sitka ze stali szlachetnej

Cena: 199,90 zł

Blender

moc 800 W

ergonomiczny uchwyt

blender ze stali nierdzewnej

oczko do zawieszenia

Cena: 69,99 zł

Szybkowar

ze stali nierdzewnej

wielowarstwowe dno

bezpieczny, nienagrzewający się uchwyt

do kuchenek gazowych, elektrycznych,

indukcyjnych i ceramicznych

Cena: 222 zł (promocja)

Licznik rowerowy

15 funkcji

bryzgoszczelny

Cena: 19,99 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić ?