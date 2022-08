Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [26.08.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Słuchawki MOBILE BT V2

bezprzewodowe

Bluetooth 5.0

z mikrofonem

Cena w sklepie Kaufland: 39,99 zł

Słuchawki Bluetooth TWE-36MK3 Denver

zasięg do 10 metrów

wbudowany mikrofon

w zestawie etui ładujące

Cena w sklepie Kaufland: 39,99 zł

Listwa zasilająca Switch On

6-gniazdkowa

prąd znamionowy 16 A

napięcie znamionowe 230 V

maks. moc ochrony 3680 W

długość kabla 1,4 m

Cena w sklepie Kaufland: 39,99 zł

Młynek do kawy KSW 3306 Clatronic

moc 120 W

pojemnik na ziarna o poj. 40g

nóż udarowy

regulacja stopnia mielenia

Cena w sklepie Kaufland: 79,99 zł - 59,99 zł

Patelnia elektryczna PP 3401

śr. 32 cm

ze szklaną pokrywą

Cena w sklepie Kaufland: 119,90 zł

