Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [26.10.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Elektryczny klucz udarowy MPDSSE 550 A1 My Project

do montowania kół samochodowych

moc przyłączowa 500 W

w praktycznej walizce

akcesoria w zestawie: 4 nasadki kluczy, wkrętaka udarowego, 2 zamienne szczotki węglowe, długość kabla sieciowego 3m

Cena: 199,90 zł Klik

Młynek do kawy NN-KM-01

moc 150 W

nóż i komora mielenia

ze stali szlachetnej

na 60 g ziaren kawy

Cena: 34,99 zł Klik

Gofrownica NN-WM-01

powłoka zapobiegająca przywieraniu,

ochrona przed przegrzaniem

automatyczna regulacja temperatury,

lampka kontrolna

moc 750 W

Cena: 49,99 zł Klik

Opiekacz do kanapek NN-SM-01

nieprzywierająca powłoka,

automatyczna regulacja temperatury,

lampka kontrolna,

ochrona przed przegrzaniem

moc 750 W

Cena: 39,99 zł Klik

Prostownica NN-HS-01

z nieprzywierającą powłoką,

automatyczna regulacja temperatury,

praktyczny suwakowy włącznik/wyłącznik,

obrót o 360°

Cena: 24,99 zł Klik

Pistolet do masażu na ciepło i zimno MAXXMEE

bezprzewodowy

poprawia krążenie krwi

przywraca mobilność, łagodzi napięcie, sztywność i ból

4 poziomy prędkości

4 nasadki do masażu

do 6 godzin pracy

akumulator litowo-jonowy

Cena: 179,90 zł Klik

Maszynka do strzyżenia włosów NN-HT-C1

moc 10 W

precyzyjne ostrze ze stali szlachetnej,

regulacja długości cięcia na urządzeniu

w zestawie cztery nakładki

Cena: 29,99 zł Klik

