Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [27.09.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Szlifierka kątowa

1200 W

śr. tarczy 125 mm

max. 12000 obr./min.

długość przewodu ok. 3m

elektroniczna regulacja obrotów

Cena: 99,99 zł Klik

Zobacz również:

Odkurzacz SZ-1980 Princess

bezprzewodowy 2w1

poj. pojemnika na kurz 1,5 l

zmywalny filtr HEPA: E10,

obrotowa dysza podłogowa ze światłem LED

w zestawie szczotka do mebli

czas pracy na poziomie 1/2: 40/25 min

moc: 100 W

czas ładowania 5 godzin

Cena: 249,90 zł Klik

Mop parowy Maxxmee

gorąca para o temperaturze 100°C

regulowana ilość pary

poj. pojemnika na wodę 300 ml

obrotowa trójkątna podstawa o 180°

długość kabla 4,7m

moc 1300 W

Cena: 169,90 zł Klik

Blender kielichowy TB-D0101

5 prędkości + funkcja kruszenia lodu

kielich o pojemności ok. 1500 ml

moc 600 W

noż z ostrzami ze stali nierdzewnej

pokrywka z otworem umożliwiającym dodawanie składników

Cena: 149,90 zł - 119,90 zł Klik

Toster Switch On Premium

moc 800-950 W

ze zdejmowanym rusztem na bułki

z wyświetlaczem LED odliczającym czas

Cena: 99,99 zł Klik

Żelazko parowe Electrolux EDB1720

zmienna ilość pary 0-26g/min

wyrzut pary 90g/min

poj. zbiornika na wodę 250 ml

moc 2200 W

Cena: 69,99 Klik

Odkurzacz workowy Zanussi ZANCG22CB

poj. worka 1,1 l

poziom hałasu 80 dB, moc 600 W

3-warstwowy filtr elektrostatyczny

długość przewodu: 4,5 m

w zestawie: dysza do tapicerki, dysza szczelinowa i szczotka

Cena: 199,90 zł Klik

Blender ręczny Bosch MSM6B500

moc 350 W

w zestawie: pojemnik, rozdrabniacz, końcówka blendująca, przykrywka z akcesoriami

Cena: 129,90 zł Klik

Czajnik elektryczny Berlinger Haus

black rose collection

moc: 1850-2200 W

wyjmowany filtr

schowek na przewód

poj. 1,7 l

Cena: 69,99 zł Klik

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić?