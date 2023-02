Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [28.02.2023]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Smoothie maker Switch On

Blender o mocy 300 W z dwoma prędkościami pracy do wyboru. W zestawie wraz z urządzeniem znajdziemy dwa pojemniki o pojemności 0,35 l i 0,6 l. Idealny sprzęt to przygotowania koktajli, które można od razu zabrać ze sobą w drogę. Aktualnie w sklepie Kaufland kosztuje 99,99 zł.

Mikser planetarny FP-A0101 Switch On

W najnowszej ofercie znalazł się również mikser planetarny o mocy 600 W. Do dyspozycji mamy tutaj misę ze stali nierdzewnej o pojemności 5 litrów, a także trzepaczkę, końcówkę do zagniatania ciasta oraz mieszadło. Prędkość można regulować za pomocą specjalnego pokrętła. Za urządzenie zapłacimy 299,99 zł w sklepie stacjonarnym Kaufland.

Kuchenka mikrofalowa MW-I0001 Switch On

Na sklepowych półkach pojawiła się też mikrofalówka z funkcją grilla. Moc tego urządzenia wynosi 800 W. Do tego mamy 6 poziomów mocy oraz 8 programów automatycznych. Niestety zabrakło szczegółowych informacji doryczących rozmiaru tego sprzętu. W sklepie urządzenie kosztuje aktualnie 349,90 zł.

