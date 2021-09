Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [28.09.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Ekspres do kawy

moc 850 W,

ciśnienie pompki: 15 barów,

wyjmowany zbiornik na wodę 1,5 l,

możliwość jednoczesnego

przygotowania dwóch kaw,

wymienna dysza spieniająca mleko

Cena: 169,90 zł

Ciśnieniomierz nadgarstkowy

regulowany mankiet od 12,5 do 21,5 cm

duży czytelny wyświetlacz

rozpoznawanie arytmii

Cena: 49,99 zł

Suszarka do owoców i warzyw Delicatese

moc 250 W

8 programów suszenia

mocny wentylator

4 przezroczyste sita

Cena: 79,99 zł

Mikser TB-D0101

5 prędkości + funkcja kruszenia lodu

kielich o pojemności ok. 1500 ml

moc 600 W

nóż z ostrzami ze stali nierdzewnej

pokrywka z otworem umożliwiającym

dodawanie składników

Cena: 79,99 zł

Waga diagnostyczna Liv&Bo

nośność maks.180 kg

w zestawie bateria: 2x AAA

z wyświetlaczem LCD

pomiar: masy ciała, tkanki tłuszczowej,

masy mięśni, BMI

Cena: 49,99 zł

Wyciskarka do cytrusów NN-CP-01

moc 25 W

automatyczny start/stop,

2 stożki do wyciskania małych i dużych

owoców cytrusowych,

obrót stożka w prawo i w lewo,

z regulacją ilości miąższu

Cena: 34,99 zł

Czajnik elektryczny WK1100GR

moc: 2200 W

pojemność: 1,7 L

obrotowa podstawa 360 stopni

oodświetlany przycisk włączania

biały

Cena: 99,99 zł

Termometr TM A 79

precyzyjny pomiar na czole

w kilka sekund

z optycznym alarmem gorączki

przechowywanie ostatnich 50 pomiarów

zawiera baterie

Cena: 99,99 zł

MPM Młynek do kawy udarowy MMK-02M

moc: 150 W

pojemność: 50 g ziaren

zasilanie: 230 V, 50 Hz

wydajność mielenia 115 g/min

nóż dwuskrzydłowy ze stali szlachetnej

zabezpieczenie przed uruchomieniem

Cena: 59,99 zł

MPM Opiekacz do kanapek

moc: 750 W

liczba kanapek: 4

kształt kanapek: trójkąty

obudowa ze stali nierdzewnej

Cena: 59,99 zł

Wkłady filtrujące magnezowe

Do wyboru:

unimax

wydajność : 150 – 200 l

usuwa chlor i zanieczyszczenia

organiczne

Cena: 11,99 zł

classic

wydajność : 100 – 150 l

usuwa chlor i zanieczyszczenia

organiczne

Cena: 11,99 zł

