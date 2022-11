Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [28.11.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Odkurzacz bezworkowy ZAC21-2SB Zanussi

moc 700 W

pojemnik na kurz 1,3 l

w zestawie różne rodzaje końcówek do odkurzania,

długość przewodu zasilającego 4,7 m

maksymalna głośność 72dB

Cena: 269,90 zł Klik

Smartwatch ForeVive Lite SB-315

metalowa obudowa

wodoodporność IP68

pulsometr

wytrzymałość baterii 10 dni

Bluetooth 5.0

powiadomienia

ekran dotykowy

współpracujące systemy operacyjne: Apple iOS, Google Android

Cena: 99,99 zł Klik

SanDisk Ultra

64 GB

microSDXC 100MB/s

Class 10 UHS-I

Cena: 35,99 zł Klik

Listwa zasilająca Tracer PowerGear

system blokad mechanicznych

automatyczny wyłącznik

podświetlany wyłącznik

długość przewodu 1,5m

moc 2300 W

5 gniazd

Cena: 26,99 zł Klik

