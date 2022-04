Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [29.04.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Rejestrator jazdy Extreme Mirror

wyświetlacz LCD: kolorowy 2.4"

możliwość robienia zdjęć

wbudowany mikrofon i głośnik

port zasilania: mini USB

zasilanie: 5V/1A (w zestawie kabel

zasilający do zapalniczki samochodowej)

wbudowana bateria 100 mAh

Cena: 59,99 zł

Switch On Blender kielichowy TB-DXX01

5 poziomów prędkości

poj. kielicha 1,5 l

pokrywka z otworem umożliwiającym dodawanie składników

nóż z ostrzami ze stali szlachetnej

moc 600 W

Cena: 99,99 zł

Blender kielichowy TB-D0101

5 prędkości + funkcja kruszenia lodu

kielich o pojemności ok. 1500 ml

moc 600 W

noż z ostrzami ze stali nierdzewnej

pokrywka z otworem umożliwiającym

Cena: 99,99 zł

Maszyna do lodów IM-A0101

przygotowanie do 1 litra lodów

łatwe czyszczenie

antypoślizgowe nóżki

pokrywa z otworem do napełniania

Cena: 99,99 zł

Princess Gofrownica bubble

moc 1000 W

powłoka nieprzywierająca

powierzchnia do pieczenia Ø 18 cm

Cena: 59,99 zł

