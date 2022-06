Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [29.06.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Mini kompresor 12V My Project

kompresor z wężem sprężonego powietrza i manometrem

moc 108 W

maks. ciśnienie 10 barów / 150 PS

maks. przepływu powietrza 30l/min

praca ciągła do 5 min

Cena w sklepie Kaufland: 59,99 zł

Zobacz również:

Lampa turystyczna LED Countryside

składana

regulowany, składany uchwyt

do przenoszenia lub zawieszenia lampy

Cena w sklepie Kaufland: 44,99 zł - 29,99 zł

Gofrownica NN-WM-01

powłoka zapobiegająca przywieraniu,

ochrona przed przegrzaniem

automatyczna regulacja temperatury,

lampka kontrolna

moc 750 W

Cena w sklepie Kaufland: 39,99 zł

Opiekacz do kanapek NN-SM-01

nieprzywierająca powłoka,

automatyczna regulacja temperatury,

lampka kontrolna,

ochrona przed przegrzaniem

moc 750 W

Cena w sklepie Kaufland: 39,99 zł

Odkurzacz bezworkowy PC-BS 3040

pojemnik na kurz ok. 1 l

rura teleskopowa ze stali nierdzewnej ok. 55-91 cm

elektroniczna regulacja mocy ssania

w zestawie: dysza podłogowa, szczotka szczelinowa, szczotka do twardej podłogi i turboszczotka idealna do sierści zwierząt

Cena: 249,90 zł

Odkurzacz BS 1306 2 w 1

system wielu filtrów w tym HEPA

dwuczęściowa rura aluminiowa (35-75 cm)

klasa energetyczna A

moc 600 W

Cena: 249,90 zł - 169,90 zł

Mikser planetarny FP-A0101

moc 600 W

bezstopniowa regulacja prędkości

misa ze stali nierdzewnej o poj. 5 l

osłona przeciwbryzgowa

3 lata gwarancji

Cena: 199,90 zł

Mini piekarnik MO-A0201 Switch On

3 programy grillowania/pieczenia,

regulacja temperatury 70-230°C

poj. 13 l

60 minutowy wyłącznik

moc 1200 W

Cena: 299,90 zł - 199,90 zł

Żelazko z generatorem pary Philips HI5918/20

ciągły strumień pary do 100g/min

moc 2400 W

ciśnienie pompki do 5,2 barów

silne uderzenie pary 200 g

stopa ceramiczna

poj. zbiornika 1,1 l

Cena: 249,90 zł

