Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [29.11.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Wideorejestrator lusterko VR-140

kamera HD 720p

kąt widzenia 120°

ekran 3,5"

dyktafon, aparat, detektor ruchu,

znacznik czasu

obsługa kart pamięci: microSD do 32 GB

Cena: 69,99 zł

Powerbank 10000 mAh slim

wejście: micro-USB i USB-C

wyjście: 2 x USB 2.1A

pojemność: 10000 mAh

wym. 6,5 x 1,2 x 13,5

Cena: 29,99 zł

Wkrętarka akumulatorowa 12V

2 biegowa

z lampką LED

szybkie ładowanie - ok. 1h

Cena: 111,90 zł

Frytownica UNO FF2031

termostat od 150 °C do 190 °C

do 1 kg żywności

powłoka nieprzywierająca

Cena: 139,90 zł

Gofrownica

moc 1200 W

nieprzywieralna powłoka

bezstopniowa regulacja temp.

zabezpieczenie przed przegrzaniem

3 lata gwarancji

Cena: 59,99 zł

Młynek do kawy KM-A0201

do 70 g ziaren kawy

noże i miska ze stali nierdzewnej

moc 150 W

Cena: 39,99 zł

Kuchenka 2-palnikowa CO-A0201

żeliwne pola grzewcze

1x Ø ok. 15 cm, 1x Ø ok. 18 cm

2 regulatory termostatyczne

antypoślizgowe nóżki

lampka kontrolna

moc 2500 W

Cena: 89,99 zł

Opaska Libra S5 v2

ekran LCD 0,96”

Bluetooth 4.0.

100 mAh

kontrola parametrów życiowych

najważniejsze powiadomienia z telefonu

Cena: 39,99 zł

