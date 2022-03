Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [30.03.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Zgrzewarka próżniowa VS-A0101

moc 140 W

w zestawie folia o dł. 3 m

do gotowania Sous-Vide, zamrażania

utrzymywania świeżości

Cena: 119,90 zł

Ekspres do kawy CM-H0201 Switch On

Cena: 79,99 zł

Kuchenka 2-palnikowa CO-A0201

żeliwne pola grzewcze

1x Ø ok. 15 cm, 1x Ø ok. 18 cm

2 regulatory termostatyczne

antypoślizgowe nóżki

lampka kontrolna

moc 2500 W

Cena: 149,90 zł 99,99 zł

Kuchenka mikrofalowa MW-E0201

moc 700 W

poj. 17 l

3 lata gwarancji

6 poziomów mocy

szklany talerz obrotowy 24,5 cm

oświetlenie wewnętrzne

Cena: 199,90 zł

Ekspres do kawy NN-CM-01

moc 850 W

ciśnienie pompki: 15 barów

wyjmowany zbiornik na wodę 1,5 l

możliwość jednoczesnego

przygotowania dwóch kaw

wymienna dysza spieniająca mleko

Cena: 169,90 zł

Sokowirówka NN-JU-01

moc 400 W

2 prędkości

zbiornik na sok ok. 500 ml

wkład do wyciskania ze stali szlachetnej

Cena: 99,99 zł

Młynek do kawy NN-KM-01

moc 150 W

nóż i komora mielenia

ze stali szlachetnej

na 60 g ziaren kawy

Cena: 34,99 zł

Grill kontaktowy NN-SM-02

moc 750 W

z powłoką przeciw przywieraniu,

automatyczna regulacja temperatury,

z lampką kontrolną,

ochrona przed przegrzaniem

Cena: 39,99 zł

Toster NN-TO-P1

moc 700 W

bezstopniowa regulacja przypieczenia,

wyjmowana tacka na okruchy

Cena: 39,99 zł

