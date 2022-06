Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [30.06.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Głośniki Rave Mini TWS BT Black Tracer

Bluetooth 5.0

wbudowany mikrofon

czytnik kart pamięci microSD

port USB

radio FM

Cena w sklepie Kaufland: 39,99 zł

Ekspres do kawy NN-CM-01

moc 850 W

ciśnienie pompki: 15 barów

wyjmowany zbiornik na wodę 1,5 l

możliwość jednoczesnego przygotowania dwóch kaw

wymienna dysza spieniająca mleko

Cena w sklepie Kaufland: 169,90 zł

Kuchenka mikrofalowa MW-I0001 Switch On

funkcja grilla

moc mikrofali 800W

moc grilla 100 W

poj. 20 l

6 poziomów mocy

8 programów automatycznych

wyświetlacz LED

Cena w sklepie Kaufland: 499,90 zł - 349,90 zł

Odkurzacz workowy ZANCG22CB Zanussi

poj. worka 1,1 l

poziom hałasu 80 dB, moc 600 W

3-warstwowy filtr elektrostatyczny

długość przewodu: 4,5 m

w zestawie: dysza do tapicerki, dysza, szczelinowa i szczotka

Cena w sklepie Kaufland: 199,90 zł

