Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [31.01.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Poziomica laserowa

wym. 170 x 50 x 20 mm

w tym baterie i mały statyw

wykonany z aluminium

Cena: 39,99 zł

My Project Parownica do usuwania tapet

wydajność 2300 W

maks. czas pracy po napełnieniu 80 min

Cena: 129,90 zł

Odkurzacz akumulatorowy Clatronic BS 1312A

2w1 odkurzacz ręczny i podłogowy

czas pracy bezprzewodowej: 20 minut

czas ładowania: do 5 godzin

2-stopniowa regulacja mocy

akumulator litowo-jonowy: 18,5V 2200 mAh

Cena: 369,90 zł

Esperanza Dekoder naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 H.265/HEVC

Wbudowane złącza: SCART, HDMI v.1.3,

Coaxial, Antenowe, RF Loop, USB,

Ethernet RJ-45

szerokość pasma: 7 i 8MHz

zasilanie: 220-240V/50Hz

w zestawie: pilot

Cena: 79,99 zł

Opalarka

4 dysze w zestawie

moc 2000 W

Cena: 49,99 zł

MyProject Elektroniczny przyrząd pomiarowy

pomiar napięcia, prądu, rezystancji

tester diod

czytelny wyświetlacz

Cena: 39,99 zł

Kompresor z manometrem

zasilanie z gniazda zapalniczki 12 V

adaptery w zestawie

Cena: 29,99 zł

Sanitas Termometr kliniczny SFT 53

wymienna nasadka ochronna

technologia pomiaru w podczerwieni

pomiar w ciągu kilku sekund

pamięć 10 pomiarów

w zestawie pudełko do przechowywania

i 10 nasadek ochronnych

Cena: 69,99 zł

Latarka aluminiowa COB zoom MB-13463

15,5 cm zoom

z nowoczesną diodą COB i SMD

z wbudowanym magnesem

zasilanie: 3x AAA

Cena: 49,99 zł

Golarka

potrójny system golących głowic sprężynowych,

rozkładany, precyzyjny trymer,

akumulator Ni-Mh z możliwością ponownego ładowania

Cena: 39,99 zł

Maszynka do strzyżenia włosów

moc 10 W

precyzyjne ostrze ze stali szlachetnej,

regulacja długości cięcia na urządzeniu

w zestawie cztery nakładki

Cena: 19,99 zł

Pilnik elektryczny do stóp

zasilanie: 2 x 1,5V AA

możliwa praca na sucho i na mokro

Cena: 34,99 zł

Prostownica

z nieprzywierającą powłoką,

automatyczna regulacja temperatury,

praktyczny suwakowy włącznik/wyłącznik,

obrót o 360°

Cena: 29,99 zł

