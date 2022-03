Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [31.03.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma non-food" target="_blank" class="link">sieć sklepów Kaufland.

Ostrzałka uniwersalna 65W

do ostrzenia wierteł, noży, dłut

diamentowa ściernica o śr. 51 mm

bezstopniowa regulacja kąta szlifowania

15-45°

prędkość: 6700 obr./min

Cena: 69,99 zł

łatwo usuwa mokry i suchy brud

z dużym 20 l pojemnikiem

moc 1300 W

Cena: 199,90 zł

Kompresor z manometrem#

zasilanie z gniazda zapalniczki 12 V

adaptery w zestawie

Cena: 34,99 zł

