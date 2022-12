Kaufland: w ofercie pojawił się praktyczny gadżet za stówkę! Przyda się każdemu

W Kauflandzie można trafić na ciekawe urządzenia w dobrych cenach - tym razem do oferty trafił funkcjonalny gadżet, który sprawdzi się w wielu różnych sytuacjach. O jakim urządzeniu mowa?

Nowa oferta Kaufland oferuje kilka interesujących produktów w niskich cenach - w nowej ofercie pojawił się Smartwatch Fit Watch 4900 marki Hama w cenie 99,99 zł, czyli znacznie taniej niż w innych sklepach z elektroniką. Sprawdzamy, czym się charakteryzuje i czy warto pomyśleć o zakupie.

Smartwatch Fit Watch 4900

To uniwersalny model, który sprawdzi się w wielu różnych sytuacjach. Jest przeznaczony zarówno dla osób, które na co dzień chcą po prostu kontrolować np. swoje tętno czy mieć dostęp do krokomierza, jak i dla bardziej aktywnych. Urządzenie posiada profile śledzenia 9 różnych rodzajów aktywności, dzięki czemu możemy analizować wyniki treningów i wyznaczać nowe cele. Co więcej, smartwatcha można połączyć z różnymi aplikacjami sportowymi np. Fit Pro Google Fit, Strava lub Apple Health. Urządzenie pozawala również monitorować jakość oraz jakość snu. Inne funkcje użytkowe, z których można skorzystać to: odbieranie powiadomień, budzik, licznik kalorii czy sterowanie odtwarzaczem muzyki. Smartwatch Fit Watch 4900 jest wodoodporny oraz pyłoszczelny zgodnie z klasą IP68.

Zobacz również:

Specyfikacja:

Wyświetlacz: 1,3“ LCD

9 profili aktywności oraz ćwiczenia oddechowe

Pomiar tętna oraz kontrola snu

Czas działania: do 6 dni

Czas ładowania: 2,5 h

Funkcja Magnetic Charge

Bluetooth: 5.0

Waga: 35 g

Aktualnie jest dostępny w sklepach Kaufland za 99,99 zł (sprawdź).