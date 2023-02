Kaufland zaszalał - tego głośnika Bluetooth taniej nie znajdziecie

W najnowszej ofercie sklepu Kaufland pojawił się głośnik Bluetooth popularnej marki w bardzo niskiej cenie. O jaki sprzęt chodzi?

Oferta Kaufland często kryje wiele ciekawych urządzeń, które można kupić w znacznie niższej cenie niż w innych sklepach. I właśnie trafiłam na taką okazję. W najnowszym asortymencie pojawił się głośnik bezprzewodowy Hama Twin 2.0 w bardzo atrakcyjnej cenie. Przyjrzyjmy się bliżej jego specyfikacji i możliwościom.

Głośnik Bluetooth Hama Twin 2.0

To bezprzewodowy głośnik 2w1, co oznacza, że można go rozłożyć na dwie części i używać ich niezależnie albo stworzyć z nich zestaw TWS stereo (2 x 10 W). Łączy się z urządzeniami przez Bluetooth (wersja 5.0), a zasięg to 10 m. Urządzenie zostało wyposażone w baterię o pojemności 3000 mAh, która - jak podaje producent - pozwala na pracę głośnika do 6 godzin na jednym naładowaniu. Klasa wodoodporności to IPX7. W sklepie dostępne są dwa warianty kolorystyczne: biały oraz czarny.

Specyfikacja:

Połączenie: USB-C-Connector

Połączenie: Bluetooth

Zasięg: 10 m

Pojemność: 3000 mAh

Wersja Bluetooth: 5.0

Dodatkowa funkcja: Speakerphone, True Wireless

Maks. moc dźwięku: 20 W

Stopień ochrony: IP IPX7

System audio: Stereo

Waga: 745 g

Zasilanie: 3 h

Dyspozycyjność: 6 h

Moc: 5.55 Wh

Aktualnie głośnik w sklepie Kaufland kosztuje jedynie 100 zł - to najniższa cena jaką udało mi się znaleźć. Sprawdziłam nie tylko oficjalną stronę producenta, ale także inne sklepy z elektroniką czy Ceneo.pl. Wygląda na to, że to naprawdę dobra okazja. Niestety sklep Kaufland nie prowadzi sprzedaży online, a więc zakup możliwy jest tylko w sklepie stacjonarnym.

