Każdy laptop dla ucznia powinien być jak nowy ASUS VivoBook [PORADNIK]

Akcja Back 2 School trwa, a my przyglądamy się laptopom dla uczniów. Jak powinna wyglądać taka konstrukcja? Na co zwrócić uwagę przy zakupie? Zobacz nasz najnowszy poradnik i wybierz idealnego laptopa.

W obecnych czasach laptop do nauki to nie widzimisię dzieci oraz rodziców, ale konieczność. Nauczanie zdalne, hybrydowe lekcje oraz interaktywne materiały wymagają od uczniów solidnego sprzętu do pracy. Na przestrzeni ostatnich miesięcy przekonaliśmy się na własnej skórze, jak ważna jest zdalna edukacja oraz nauczyliśmy się korzystać z nowoczesnych narzędzi e-learningowych.

Rodzina laptopów ASUS VivoBook

Kluczem do sprawnego nauczania w obecnej sytuacji jest szybki, wytrzymały i dostosowany do potrzeb ucznia komputer. Najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem jest zakup laptopa. Niewielki komputer przenośny o masie własnej poniżej 2 kg idealnie sprawdzi się w niewielkim mieszkaniu, na kanapie w salonie czy podczas podróży. Dodatkowo laptopa możemy zabrać w dowolne miejsce na świecie, a w zestawie otrzymujemy kamerkę, głośniki oraz mikrofon, które są niezbędne do prowadzenia telekonferencji. Należy pamiętać również, że laptop do nauki, po godzinach służył będzie do rozrywki. Oznacza to, że komputer dla ucznia musi być niezwykle wszechstronny.

Na przykładzie najnowszych komputerów ASUS z serii VivoBook, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o młodszych odbiorcach, zaprezentuje Wam, jakie cechy powinien posiadać laptop dla ucznia.

Laptop musi się podobać!

Zaczniemy od nieoczywistego elementu. Dzieci uwielbiają spersonalizowane przez nich rzeczy i nie lubią nudy. Szary lub czarny komputer przenośny nie zrobi na nich wrażenia i z pewnością nie zachęci do nauki.

ASUS VivoBook S533 z 15 calową matrycą w różnych wersjach kolorystycznych

Najnowsze komputery ASUS VivoBook zaskakują charakterystycznym wyglądem z klapą matrycy w wyrazistych odcieniach oraz klawiaturą z żółtym przyciskiem enter. Dodatkowo, konstrukcja została wykonana z wysokiej jakości materiałów, które powinny przetrwać setki godzin lekcyjnych. Kolorowa obudowa to za mało? Producent przewidział taki stan rzeczy - w pudełku z VivoBookiem otrzymujemy zestaw ciekawych naklejek, które pozwalają dodatkowo spersonalizować nasz komputer.

Naklejki do personalizacji

Waga i wymiary to klucz do sukcesu

Nowoczesny laptop dla ucznia nie musi być ciężki i nieporęczny. Najnowsze konstrukcje pozwalają zamknąć wysoką wydajność w niezwykle wytrzymałej, a zarazem lekkiej obudowie. Całość uzupełniają niewielkie ramki okalające ekran, które pozwoliły na zmniejszenie wymiarów zewnętrznych komputera. ASUS VivoBook z ekranem o przekątnej 15 cali jest takich samych rozmiarów, jak kilkuletnia konstrukcja z 14 calowym ekranem. Całość waży 1,8 kg. Model z 14 calową matrycą jest o 400 gram lżejszy. Decydując się na zakup laptopa dla ucznia pamiętaj, aby jego masa własna nie przekraczała 2 kg.

Słaba bateria? To już nie te czasy

Dzieci nie zawsze grzeszą systematycznością. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest, aby ich nowy laptop posiadał pojemną baterię z systemem szybkiego ładowania, który pozwoli na jej doładowanie na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem zajęć. ASUS VivoBook najnowszej generacji posiada szybką 65 W ładowarkę, która pozwala na doładowanie baterii do 60 procent w zaledwie 49 minut. Akumulator o pojemności 50 Wh powinien wystarczyć na pełne 8 godzin lekcyjnych z kilkunastoprocentowym zapasem.

Wygodna klawiatura = udany esej zaliczeniowy

Kupując laptopa coraz rzadziej myślimy o urządzeniach wprowadzających. Niestety w dobie powszechnej miniaturyzacji ucierpiały również klawiatury, które oferują coraz mniejszy skok klawisza. Na szczęście na rynku znajdziemy wciąż konstrukcje wyposażone w niesamowicie wygodne peryferia, które pozwolą na pisanie setek wypracowań. VivoBooki podobnie jak droższe modele z rodziny ZenBook oferują pełnowymiarową klawiaturę z NumberPadem wyświetlanym na touchpadzie lub czytnikiem linii papilarnych, który zabezpieczy nasz komputer przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dostępne są również konfiguracje z opcjonalnym podświetleniem klawiatury.

Urządzenia wprowadzające w VivoBooku

Kamerka i mikrofon nada się także do gier

Kamerka i mikrofon to jedne z najważniejszych elementów w komputerach dla uczniów. To właśnie z ich powodu rekomenduję zakup laptopa, który posiada wbudowaną kamerkę internetową, mikrofony oraz głośniki. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikamy zakupu dodatkowych akcesoriów oraz zyskujemy niesamowitą mobilność.

Kamerka nad ekranem VivoBook S433

Przy zakupie komputera dla ucznia, zadbajmy o obecność kamerki HD na pokładzie oraz systemu mikrofonów stereo. Dodatkowo decydując się na VivoBooka otrzymujemy świetne głośniki sygnowane logo Harman Kardon, które sprawdzą się zarówno na wirtualnych lekcjach, jak i podczas oglądania Netflix'a po godzinach.

Głośniki Harman Kardon

Wydajność na lata i wiele gier po drodze

Wybierając nowy komputer dla dziecka zadbaj o odpowiednią wydajność. Niestety zakup najtańszej konstrukcji szybko odbije się czkawką. Warto wybrać komputer wyposażony w czterordzeniowy procesor, który zapewni odpowiednią wydajność na lata. Dodatkowo całość powinna oferować co najmniej 8 GB szybkiej pamięci operacyjnej RAM w standardzie DDR4 oraz nośnik SSD o pojemności minimum 256 GB. Dobrym pomysłem może być konfiguracja z dedykowanym układem graficznym, który pozwoli na okazjonalne uruchomienie gier. Wszystkie te elementy znajdziemy w VivoBookach, które oferują procesory Intel 10 generacji, co najmniej 8 GB RAM i dyski SSD PCIe. Za obliczenia graficzne odpowiada karta graficzna NVIDIA GeForce MX250.

ASUS VivoBook S433

Wszechstronne wejścia/wyjścia uwolnią Cię od przejściówek

Nowoczesne komputery przenośne stają się coraz mniejsze i lżejsze, ale wszystko odbywa się kosztem ilości i rodzajów portów wejścia/wyjścia. Decydując się na zakup komputera dla dziecka wybierz nieco cięższy model z wbudowanymi portami. Unikniesz niepotrzebnego zamieszania z dodatkowymi przejściówkami i stacjami dokującymi. Ważne, aby wybrana konstrukcja posiadała co najmniej jedno nowoczesne złącze USB Typu C, klasyczny port USB Typu A w standardzie 3.0, HDMI oraz gniazdo słuchawkowe Jack.

Porty wejścia/wyjścia

Podsumowanie

Zakup laptopa dla ucznia wcale nie jest taki prosty, jak się wydaje. Podczas wyboru odpowiedniego modelu należy zwrócić uwagę na niezwykle wiele elementów, które dla dorosłego użytkownika nie mają praktycznie żadnego znaczenia. Warto wybrać modele z obudową wykonaną z aluminium oraz odpowiednio mocnymi podzespołami. Na szczęście obecnie na rynku pojawia się coraz więcej konstrukcji zaprojektowanych specjalnie z myślą o nastolatkach i młodszych użytkownikach. To właśnie dla nich stworzono najnowszą serię VivoBook - laptopów, które idealnie sprawdzą się jako sprzęt do nauki i rozrywki w jednym.