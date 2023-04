Każdy z nas potrzebuje tego urządzenia z Lidla. Lepszego momentu na zakup może nie być [07.04.2023]

Myślisz, że z AGD masz już wszystko, czego potrzebujesz? To urządzenie to absolutna konieczność. Możliwe, że nie pamiętasz o konieczności jego zakupu.

Nie da się ukryć, że sezon na smog trwa przez okrągły rok. Wraz z nim rośnie zapotrzebowanie na sprzęt, który poradzi sobie z oczyszczaniem powietrza. Szczególnie docenią je alergicy, którzy wiosną przeżywają prawdziwy koszmar. W żadnym domu nie powinno zabraknąć choć jednego takiego urządzenia. Ważne, by oczyszczacz powietrza dostosować do konkretnego metrażu oraz do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, wiele z tego typu urządzeń wyposażono w różne funkcje dodatkowe. Różnią się też dostępnymi trybami oraz designem. No i ceną – ten z Lidla można kupić relatywnie tanio, jest to więc bardzo ciekawa propozycja.

Oczyszczacz powietrza SOEHNLE AirFresh Wash 500

Ten oczyszczacz zapewnia nie tylko zdrowe, czyste, ale i odpowiednio nawilżone powietrze.

Ma trójwarstwowy system filtrów, dzięki czemu oczyszcza powietrze z pyłków, sierści zwierząt, kurzu, roztoczy i nieprzyjemnych zapachów. Co więcej, bęben oczyszczający obraca się w wodzie, co pozwala usuwać z powietrza nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia. Urządzenie wyposażono też w technologię Evaporation Technology. Do dyspozycji użytkownika są m.in. 3 poziomy prędkości oraz tryb automatyczny, dzięki któremu oczyszczacz sam kontroluje jakość powietrza oraz stopień jego nawilżenia. Sterowanie urządzeniem ułatwia duży wyświetlacz LED. Wydajność urządzenia oceniono na maksymalnie 35 m2.

Oczyszczacz powietrza Soehnle AirFresh Wash 500 można kupić w Lildu za 799 zł. Więcej szczegółów znajdziesz pod tym linkiem.

Źródło: Lidl.pl