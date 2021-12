Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss znów razem na ekranie? Nie chodzi o "Matrix"!

Czy para aktorów ponownie będzie pracować nad wspólnym projektem? Wiele wskazuje na to, że tak właśnie się stanie!

Carrie-Anne Moss oraz Keanu Reeves ponownie pojawili się razem na ekranach kin 22 grudnia tego roku. Właśnie tego dnia swoją światową premierę miał film "Matrix Zmartwychwstania", w którym para aktorów powróciła do swoich kultowych już ról, czyli Neo (Reeves) oraz Trinity (Moss). Te postacie doskonale znają fani pierwszych trzech filmów w serii Matrix. Jeżeli zastanawiacie się nad obejrzeniem najnowszej produkcji, to wciąż możecie udać się do wielu kin i to właśnie tam ją obejrzeć. Jednak zanim ro zrobicie, to warto odświeżyć sobie nieco pamięć i odpowiednio przygotować się do seansu.

O ile niemalże nic nie wskazuje, że w najbliższych latach otrzymamy kolejny film z serii, to nie oznacza to, że para aktorów nie będzie już ze sobą współpracować. Niedawne wypowiedzi obojga pozwalają przypuszczać, że już niedługo ponownie razem wejdą na plan zdjęciowy. O jakim filmie mowa?

O czwartej części "Johna Wicka", czyli cyklu filmów akcji, w których Keanu Reeves odgrywa główną rolę najbardziej rozpoznawalnego płatnego zabójcy na świecie. Największymi zwolennikami tego pomysłu są z resztą sami aktorzy! W niedawnym wywiadzie, udzielonym portalowi PEOPLE Carrie-Anne Moss wyjawiła, że jest wielką fanką tych produkcji i pracy, jaką wkłada w nie Keanu Reeves. Powiedziała także, że chętnie pojawiłaby się w jednym z kolejnych filmów. Pomysł zdecydowanie spodobał się Reeves'owi, który skwitował to krótkim stwierdzeniem: zajmę się tym.

Czy oznacza to, że możemy spodziewać się ponownej współpracy dwójki aktorów w jednym filmie? Biorąc pod uwagę te wypowiedzi, jest to więcej niż prawdopodobne. Może to być także jedna z niewielu dobrych wiadomości dla fanów serii. Tuż przed świętami otrzymaliśmy bowiem informację, że premiera "Johna Wicka 4" została przesunięta na 24 marca 2023 roku.

