Kena: Bridge of Spirits z datą premiery. Produkcja zmierza na PS4 i PS5

Kena: Bridge of Spirits - wyjątkowo urokliwa gra akcji, otrzymała dzisiaj nowy zwiastun i datę premiery. Co więcej, produkcja nie zmierza już tylko na PS5, ale również na PlayStation 4.

Kena: Bridge of Spirits to nadchodząca przygodowa gra akcji opracowana przez studio Ember Lab. Główną bohaterką produkcji jest tytułowa Kena - młoda przewodniczka duchów, która wykorzystuje swoje magiczne zdolności, aby pomóc zmarłym ludziom w przejściu z fizycznego do duchowego świata. Rozgrywkę obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Podczas zabawy, gracze mogą korzystać z magicznej laski Keny do atakowania przeciwników.

To co wyróżnia Kena: Bridge of Spirits na tle innych podobnych produkcji, to wyjątkowa, stylizowana oprawa graficzna, która na myśl przywodzi najlepsze animacje studia Pixar. Jeśli chcecie zobaczyć jak gra prezentuje się w akcji, to zachęcamy do obejrzenia najnowszego zwiastuna z obszernymi fragmentami z rozgrywki.

Kena: Bridge of Spirits to kolejny tytuł na wyłączność konsol Sony, który zadebiutuje już w tym roku. Japoński producent potwierdził dzisiaj, że w tą niezwykłą produkcją zagramy 24 sierpnia. Co więcej, nie tylko posiadacze konsol nowej generacji będą mogli cieszyć się przygodami Keny, ale również gracze, którzy pozostali przy PlayStation 4.

Zobacz również: Final Fantasy VII remake trafi na PS5 wraz z DLC Intergrade