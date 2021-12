Kevin sam w domu - gdzie obejrzeć online?

Można powiedzieć, że "Kevin sam w domu" to już tradycja polskich Świąt Bożego Narodzenia. Gdzie jednak go obejrzeć? Podpowiadamy!

"Kevin sam w domu" to amerykański film fabularny z 1990 roku wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa. Seria składa się aż z sześciu produkcji, których oglądanie jest już niemalże polską świąteczną tradycją. Fabuła opowiada o rodzinie McCallisterów, która wyjeżdża do Paryża na Święta Bożego Narodzenia. Z powodu porannego pośpiechu rodzina wyjeżdża bez jednego dziecka, ośmioletniego Kevina. Tymczasem domem na czas nieobecności lokatorów zaczynają interesować się włamywacze, którym chłopiec musi stawić czoła.

Kevin sam w domu

reż. Chris Columbus

Rodzina McCallisterów zamierza spędzić Święta Bożego Narodzenia we Francji. W dzień wyjazdu omal nie spóźniają się na samolot. W wyniku małego zamieszania zapominają ze sobą zabrać Kevina, który zostaje sam w domu.

Twórcy: Chris Columbus, John Hughes

Chris Columbus, John Hughes Obsada: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherine O'Hara, Roberts Blossom, Devin Ratray, Mike Maronna

Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherine O'Hara, Roberts Blossom, Devin Ratray, Mike Maronna Gatunek: Komedia

Komedia Kraj produkcji: USA

USA Rok premiery: 1990

Film "Kevin sam w domu" będzie można zobaczyć na kanale Polsat 24 grudnia o godzinie 20:00. Nie wszyscy jednak chcą czekać tak długo. Dlatego alternatywnie Kevin jest dostępny do obejrzenia na Disney Plus,Chili, iTunes Store, Rakuten oraz VOD.pl. Niestety, aktualnie nie wiadomo, czy film będzie kiedykolwiek dostępny na innych platformach takich jak Netflix, HBO GO, CDA Premium, czy Player.

