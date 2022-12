Kevin sam w domu – gdzie w tym roku obejrzeć świąteczny film wszech czasów?

Czy i w te święta będziemy mogli oglądać przygody Kevina? Gdzie zobaczyć kultową komedię z lat 90.?

Czy to się komuś podoba, czy nie, Kevin sam w domu to jeden z najpopularniejszych, o ile nie najpopularniejszy, film okołoświąteczny. Oczywiście spora w tym zasługa samej produkcji – akcja rozgrywa się przecież tuż przed Bożym Narodzeniem, a mały Macaulay Culkin to jedno z najbardziej uroczych filmowych dzieci. W świadomość Polaków film wpisał się jednak przede wszystkim za sprawą telewizji, która od lat, rok w rok prezentuje Kevina samego w domu w świątecznej ramówce.

Cynicy oczywiście powiedzieliby, że jest to dowód na ubóstwo programowe polskiej telewizji, z konieczności eksploatującej wykupione dawno temu filmy. Z drugiej strony Kevin tak mocno wpisał się w świąteczny pejzaż, że w tym momencie oglądanie tego filmu można uznać za pewną specyficzną tradycję. Czy w tym roku film z Macaulay'em Culkinem znów pojawi się w telewizji? Gdzie jeszcze będzie można zobaczyć kultową komedię?

Zobacz również:

Jak można się było spodziewać, Kevin sam w domu zostanie i w te święta. W telewizji film pojawi się w Wigilię, 24 grudnia o godzinie 20:00, na kanale Polsat.

To jednak nie wszystko. Jeśli bowiem nie oglądacie klasycznej telewizji, ale jesteście za to zwolennikami VOD, film zagości i w tym medium. Komedie Kevin sam w domu oraz Kevin sam w Nowym Jorku możecie zobaczyć na platformie Disney+.

Zobacz także: Matylda – kiedy premiera na platformie Netflix? Musicalowa adaptacja kultowej powieści Roalda Dahla