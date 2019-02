Kholat - przez kilka dni za darmo!

60 lat temu, 1 lutego 1959 roku, na Przełęczy Diatowa dziewięcioro uczestników studenckiej wyprawy w góry Uralu poniosło śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach. Na bazie tych wydarzeń powstała gra Kholat - która przez kilka dni będzie dostępna za darmo.

Kholat to produkcja polskiego studia IMGN.PRO, które od czasu premiery gry (9 czerwca 2015) wprowadziło na rynek jeszcze kilka ciekawych tytułów (Husk, Symmetry, My Memory of Us i inne). Kholat to gra eksploracyjna inspirowana prawdziwymi wydarzeniami znanymi jako Tragedia na Przełęczy Diatłowa – tajemniczą śmiercią dziewięciu rosyjskich studentów, która doprowadziła do powstania wielu niepotwierdzonych hipotez. Gracz zanurza się wprost w bezkresną scenerię nieprzystępnych gór Ural, mając za zadanie odkrycie przebiegu tamtego przerażającego incydentu. Wraz z rozwojem wydarzeń pojawiają się jednak kolejne znaki zapytania.

Kholat oferuje otwarty świat gry i nieliniowy gameplay, skoncentrowany na eksploracji i poznawaniu fragmentów historii. Na odkrycie czeka główna linia fabularna i jej poboczne odnogi, stanowiące tło wydarzeń. Wszystko w wysokiej jakości oprawie graficznej, opartej na silniku Unreal Engine 4. Aby cieszyć się tą produkcją, należy spełniać wymagania minimalne: system operacyjny: Windows 7 32 bit SP1, procesor: Intel Core i3, 4 GB RAM, karta graficzna GeForce GTX 470, DirectX 10, 5GB HDD.

Produkcja ta będzie dostępna za darmo do 4 lutego. Wystarczy wejść na tą stronę i dodać Kholat do swojej bibliotek Steam. To wszystko - pozostaje tylko życzyć udanej wyprawy!