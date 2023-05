Kiedy Apple wprowadzi na rynek nowe modele iPada Pro?

Minęło już ponad pół roku od momentu, gdy Apple wprowadziło na rynek obecne iPady Pro. W związku z plotkami o znacznej aktualizacji kolejnej generacji, zastanawiamy się, kiedy dokładnie można spodziewać się premiery nowych modeli.

Obecne 11- i 12,9-calowe modele iPada Pro zostały wydane w październiku 2022 roku, dodając układ M2, funkcję "hover" dla Apple Pencil, Smart HDR 4, Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 - kolejne drobne odświeżenie, jakie wcześniej otrzymał iPad Air piątej generacji. Następna generacja kształtuje się jako duża aktualizacja, oferując bardziej zaawansowaną technologię chipową, nowe wyświetlacze i potencjalny redesign.

W obecnej i poprzedniej generacji iPada Pro zastosowano układy z serii M, a w 2022 roku odświeżony został układ M2, dlatego M3 jest najbardziej prawdopodobnym układem, który znajdzie się w kolejnej generacji iPada Pro. Oczekuje się, że układ M3 będzie produkowany w 3 nm procesie technologicznym firmy TSMC, co przyniesie największy wzrost wydajności i efektywności układów Apple od kilku lat. Pierwsze urządzenia Apple z chipami M3 pojawią się najwcześniej w drugiej połowie 2023 roku, co pozornie wyklucza nowego iPada Pro w najbliższym czasie.

Co więcej, główną cechą, o której mówi się w przypadku iPada Pro nowej generacji, jest OLED - unowocześnienie wyświetlacza, o którym plotkuje się od ponad roku. Dziesiątki raportów z wielu źródeł są zgodne, że modele iPada Pro z wyświetlaczami OLED mają pojawić się w 2024 roku, a nie w tym roku. Wyświetlacze OLED, które Apple planuje wykorzystać, będą podobno bardziej trwałe i umożliwią stworzenie cieńszej i bardziej lekkiej konstrukcji urządzenia, a także mogą mieć szczuplejsze ramki z opcjami rozmiaru wyświetlacza rosnącymi z 11- do 11,1 cala i 12,9- do 13 cali.

Fot. Apple

iPad Pro ma ten sam projekt od czterech generacji od 2018 roku i wygląda na to, że urządzenie to może w końcu otrzymać redesign w swoim kolejnym wcieleniu. Nie jest do końca jasne, jak mógłby wyglądać nowy projekt, ale cieńsze i lżejsze urządzenie ze szklanym tyłem lub większym szklanym logo Apple, aby umożliwić bezprzewodowe ładowanie, wydaje się prawdopodobne w oparciu o obecne plotki. Nowy iPad Pro być może będzie mógł również przełączać się z domyślnej orientacji pionowej do poziomej - zmiana wydaje się być wspierana przez przeniesienie przycisków głośności iPada mini i przedniej kamery w iPadzie 10. generacji.

Inna plotka głosi też, że linia iPhone'a 15 ma przejść na nieco bardziej konturowy design ze szkłem, które zakrzywia się na krawędziach z przodu i z tyłu, więc podobny projekt dla nowego iPada Pro nie jest wykluczony.

Jedną rzeczą, która jest jasna na temat kolejnej dużej aktualizacji iPada Pro według plotek jest to, że najprawdopodobniej nie zostanie ona uruchomiona w 2023 roku, co oznacza, że szanse na nowe modele iPada Pro w tym roku wydają się być bardzo niskie. Apple czekało ponad 18 miesięcy pomiędzy iPadami Pro z 2021 i 2022 roku, a więc następna generacja iPada Pro miałaby premierę w maju 2024 roku. Ten przybliżony przedział czasowy wydaje się również wiarygodny pod względem tego, czego można się spodziewać po planie wydawniczym układów scalonych Apple. Podsumowując, następna generacja iPada Pro jest prawdopodobnie oddalona o niecały rok.