Kiedy Apple zaprezentuje słuchawki AirPods 3?

Pomimo przewidywań wielu ekspertów AirPods zabrakło w nowościach Apple podczas California Streaming. Kiedy możemy spodziewać się premiery nowych słuchawek?

California Streaming już za nami. W trakcie wydarzenia producent zaprezentował nowego iPhone'a 13 i jego różne warianty, zegarki Apple Watch Series 7 oraz iPada dziewiątej generacji i iPada mini szóstej generacji. Rozczarowani z pewnością są ci, którzy czekali na premierę najnowszych słuchawek AirPods.

Ich premiera w trakcie wydarzenia była sugerowana przez wielu ekspertów, dlatego spodziewaliśmy się ich pojawienia wśród jesiennych premier. Jednak, podobnie jak przypadku redesignu Apple Watch, także i w tym przypadku nie mieli racji. Kiedy więc nowe słuchawki pojawią się na rynku?

Z odpowiedzią na to pytanie spieszy portal DigiTimes w płatnym raporcie, cytowanym przez GizChina. Zdaniem dziennikarzy Apple rozpoczęło już produkcję słuchawek true wireless, a podwykonawcy zaczęli dostarczać poszczególne podzespoły do fabryk. Z wiadomości dowiadujemy się także, że pierwsze dostawy były dosyć skromne, więc wciąż jesteśmy we wczesnej fazie produkcji. Możliwe, że Apple stosuje podobną procedurę, jak miało to miejsce w przypadku Apple Watch Series 7. Wiemy, że producent miał pewne problemy z odpowiednim montażem pierwszych partii, przez co ich produkcja znacząco zwolniła.

Być może także ta stosunkowo niewielka ilość wyprodukowanych dotychczas słuchawek była powodem, przez który Apple nie zaprezentowało AirPods 3 podczas California Streaming. Wygląda na to, że obecnie wyprodukowana ilość słuchawek jest zadowalająca i pozwala na oficjalne ogłoszenie ze strony Apple.

Kiedy możemy spodziewać się rynkowego debiutu słuchawek true wireless Apple? Wiemy, że gigant z Cupertino planuje zorganizować tej jesieni jeszcze jedną prezentację, której głównymi punktami mają być nowe MacBooki Pro oraz Mac mini. Niewykluczone jest także pojawienie się informacji o nowych AirPods podczas tego wydarzenia. Szacuje się, że odbędzie się ono 12 lub 19 października.

