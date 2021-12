Kiedy będziemy mogli obejrzeć trzeci sezon "Outer Banks"?

Netflix nie tak dawno temu zapowiedział, że powstanie trzeci sezon popularnego serialu "Outer Banks". Kiedy będziemy mogli obejrzeć nowe odcinki?

Przypomnijmy, że drugi sezon serialu "Outer Banks" pojawił się w ofercie Netflixa w czerwcu tego roku i przez długie miesiące platforma nie informowała nas o planach kontynuacji serii, choć wiele osób spodziewało się takiej informacji. Ostatecznie na początku grudnia dowiedzieliśmy się, że ponownie będziemy mogli udać się do Poguelandii i obserwować kolejne przygody "Pogues". Stacja potwierdziła też, że większość obsady powróci do swoich ról. Zobaczymy więc Chase Stokesa, Madison Bailey, Jonathana Davissa, Madelyn Cline, Rudy Pankow, Austina Northa, Charlesa Estena oraz Drew Starkey'a. Większą rolę otrzyma także Carlacia Banks, która do tej pory pojawiła się w zaledwie czterech odcinkach.

Grafika zapowiadająca trzeci sezon "Outer Banks". Fot. Netflix

Producenci nie udzielili jednak żadnej informacji na temat tego, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków. Wedle pierwszych raportów aktorzy mają wejść na plany zdjęciowe trzeciego sezonu "Outer Banks" na początku 2022 roku. Ma to nastąpić dokładnie 16 lutego, a kręcenie materiału ma zająć kolejne sześć miesięcy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i uda się uniknąć komplikacji i opóźnień, kręcenie zdjęć zakończy się 19 sierpnia.

Kiedy będziemy więc mogli obejrzeć pierwsze odcinki trzeciego sezonu? W tej chwili nie jesteśmy w stanie przekazać tej informacji ze stuprocentową pewnością. Warto jednak przeanalizować kalendarz produkcji poprzednich dwóch sezonów serialu. Kręcenie materiału do drugiej serii rozpoczęto w sierpniu 2020 roku, a zakończono w kwietniu 2021 roku. Długi czas nagrywania związany był jednak z wieloma obostrzeniami z powodu trwającej pandemii koronawirusa.

Tak jak wspomnieliśmy, drugi sezon pojawił się w ofercie Netflix 30 lipca. Jeżeli podobny schemat i trzymiesięczna przerwa pomiędzy zakończeniem zdjęć, a premierą zostaną utrzymane, to możemy spodziewać się premiery trzeciego sezonu w listopadzie, lub grudniu 2022 roku. Należy jednak pamiętać, że są to jedynie wstępne szacunki, a okres trwania prac nad nowym materiałem może ulec zmianie.

