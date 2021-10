Kiedy będziesz mógł kupić nowe słuchawki AirPods?

Chcecie zamówić tegoroczne AirPods 3? Sprawdźcie, kiedy będziecie mogli dokonać zakupu.

Wczoraj, czyli 18 października odbyła się druga z zaplanowanych na jesień tego roku prezentacja marki Apple. Podczas tego wydarzenia - które tym razem odbyło się pod nazwą Unleashed! - producent oficjalnie przedstawił najnowsze komputery przenośne MacBook Pro, które dostępne są w dwóch rozmiarach: 14 oraz 16 cali, a także napędzające je procesory: M1 MAX i M1 PRO.

Pierwsze prezentacje dotyczyły jednak rozwiązań w zakresie muzyki. Apple pokazało nam nowe głośniki HomePod mini, które teraz jeszcze ściślej będą współpracować z Siri oraz trzecią generacją słuchawek true wireless AirPods.

Już w trakcie prezentacji dowiedzieliśmy się, że słuchawki dostępne są w zasadzie od razu. No cóż, prawie. Wczoraj producent uruchomił bowiem proces przedsprzedaży, w ramach którego już teraz możemy składać zamówienia. Otwarta sprzedaż urządzeń rozpocznie się bowiem 26 października, czyli w przyszły wtorek. Podejrzewamy więc, że to właśnie wtedy kupujący w przedsprzedaży otrzymają nowe AirPods. Ich cena wynosi jednak aż 949 złotych. To więcej niż obecnych na rynku AirPods Pro.

Nowe słuchawki przede wszystkim otrzymały funkcje do tej pory zarezerwowane dla AirPods Pro. Od teraz będą transmitować dźwięk przestrzenny, dla jeszcze lepszego odbioru użytkownika. Posiadają także funkcję adaptacji korekcyjnej (EQ). Są one także odporne na wodę i pot, co potwierdzone jest certyfikatem IPX4, przez co sprawdzą się w każdej sytuacji. AirPods 3 pracują także jeszcze dłużej niż dotychczas. Jedno ładowanie powinno wystarczyć na sześć godzin pracy, a etui zapewnia dodatkowe cztery cykle, co daję łącznie nawet 30 godzin czasu pracy. W nagłych wypadkach już 5 minut w etui wystarczy słuchawkom na godzinę pracy.

