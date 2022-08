Kiedy inne firmy robią dobre telefony, OnePlus tworzy... świat w Roblox

Producenci smartfonów skupiają się na różnych rzeczach - aparatach, ekranach czy gamingowych funkcjach. OnePlus z kolei woli zainwestować swój czas w zrobienie swojej planszy w Roblox

OnePlus od jakiegoś czasu traci zaufanie swoich klientów. Szczególnie od czasu integracji z Oppo producent przestał cieszyć się sympatią klientów. Związane jest to z wieloma problemami zauważanymi przez klientów. Od czasu połączenia, telefony wypuszczane na rynek przez firmę to zazwyczaj po prostu smartfony Oppo pod inną nazwą.

Co więcej, firma postanowiła opuścić swoją nakładkę na Androida i skorzystać z tej z Oppo - która według wielu jest wolniejsza i bardziej zaśmiecona. Szczególnie jednak ostatnie modele przelały czarę goryczy nawet wśród wiernych fanów. Borykały się z wieloma problemami technicznymi, jak zapełniająca się pamięć wewnętrzna czy problemy z ekranami, a firma naprawiała te usterki bardzo powolnie.

Jak w takim razie OnePlus postanowił odbudować swoją pozycję? Naturalnym odruchem byłoby stworzenie jakiegoś ciekawego, autorskiego telefonu. W parze z nim powinna iść obietnica lepszego wsparcia technicznego oraz obsługi klienta - może na przykład rok lub dwa lata więcej aktualizacji oprogramowania. Byłby to znak, że firma podchodzi do swoich klientów poważnie i bierze sobie do serca feedback, który od nich otrzymuje.

Niestety okazało się, że OnePlus zdecydował się na zupełnie inną reakcję na pogorszenie swojego wizerunku wśród fanów. Zamiast skupić się na stworzeniu lepszego telefonu z dobrym oprogramowaniem, firma wraz z deweloperem gry Roblox zajęła się stworzeniem w niej swojego własnego świata. Ma to być próba wejścia OnePlusa w Metaverse.

Stworzony świat nazywa się OnePlus World i jego projekt ma przypominać park rozrywki. Gracze wchodzą do niego przez wielki sklep firmowy producenta, a na terenie parku czekają na nich różnorakie atrakcje oraz ukryte znaleziska. Jako że całość umieszczona jest w otwartym świecie, mamy pełną wolność znajdywania sekretów i eksplorowania tego parku rozrywki.

Wygląda na to, że powyższy projekt może być tylko przymiarką do poważnej inwestycji w Metaverse przez firmę. Byłaby to kolejna duża korporacja, która przychylnie spogląda na ten pomysł.

Mając na uwadze zarówno bardzo sceptyczne reakcje opinii publicznej na temat idei Metaverse, jak i słabego ostatnio PRu OnePlusa, warto byłoby jednak zadać najpierw pytanie, czy taki ruch naprawdę jest dla firmy priorytetowy. Wydaje się, że aby rozbudowywać markę o takie dodatki, warto byłoby na początku ustabilizować i ulepszyć swój główny biznes. Szkoda, że OnePlus wydaje się zapominać o swoich telefonach na rzecz skupienia na trendzie Metaverse.

Jeśli macie ochotę wypróbować wirtualny park rozrywki stworzony przez OnePlus, o szczegółach projektu możecie dowiedzieć się tutaj.