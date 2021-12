Kiedy pojawią się kolejne filmy Marvel Studios? Kalendarz kinowych premier MCU.

Kinowe uniwersum Marvela stale się rozrasta. Sprawdźcie listę filmów, które zostały zaplanowane przez studio na najbliższe lata!

Niespełna dwa tygodnie temu swoją premierę miał "Spider-man: bez drogi do domu". Film już w tak krótkim czasie zjednał sobie wielu fanów, co dobitnie potwierdzają wyniki ze światowego box office. Jest to druga produkcja w historii studia Sony, która przekroczyła barierę miliarda dolarów przychodu z kinowych wejściówek. Filmowi udało się także zyskać status najbardziej dochodowego filmu 2021 roku.

Niezależnie od ogromnego sukcesu, film o człowieku pająku jest jednak ostatnią tegoroczną premierą, umieszczoną w Marvel Cinamtic Universe, a także jedną z ostatnich tegorocznych premier w ogóle. Nie pozostaje nam więc już innego, jak tylko spojrzeć w przód i zacząć analizować to, jakie produkcje Marvel Studios będziemy mogli obejrzeć w najbliższej, ale także tej nieco bardziej odległej przyszłości? Postaramy się zebrać wszystkie tytuły, które zostały już ogłoszone przez szefostwo Marvel Studios oraz przedstawić daty ich premier, jeżeli takowe zostały już potwierdzone przez studio. W większości przypadków podajemy oryginalne tytuły w języku angielskim, ponieważ nieznane są jeszcze oficjalne tytuły w Polsce.

Jeżeli jesteście ciekawi filmów, których premiery miały już miejsce i zastanawiacie się nad długim seansem z produkcjami Marvel Studios to sprawdźcie, w jakiej kolejności warto je oglądać.

W tym zestawieniu skupimy się tylko i wyłącznie na filmach, które ze znaną już fanom uniwersum Marvela regularnością, będą trafiać do kin. W osobnym miejscu zajmiemy się jednak coraz liczniejszymi serialami, które je uzupełniają. Póki co seriale te w zdecydowanej większości są niedostępne w Polsce, jednak po cichu liczymy, że już wkrótce platforma Disney+ zawita także i do naszego kraju.

O dłuższego czasu wiemy już, że w ciągu kilku najbliższych lat możemy spodziewać się dużej ilości nowości od Marvel Studios, umieszczonych w czwartej i piątej fazie kinowego uniwersum. Możemy liczyć na co najmniej kilka kinowych premier rocznie. Wśród bohaterów, którym poświęcone będą przyszłe filmy znajdziemy dobrze znane fanom MCU postacie, takie jak Thor, Doktor Strange, Kapitan Marvel, czy Strażnicy Galaktyki.

Nie zabraknie jednak nowych bohaterów, którzy do tej pory albo nie doczekali się kinowej ekranizacji swoich przygód, ich role odgrywali inni aktorzy, albo ich przygody nie były włączone do kinowego uniwersum Marvela. Wśród nich możemy wymienić Blade'a, w którego wcieli się Mahershala Ali, X-menów oraz Fantastyczną czwórkę. Warto także pamiętać, że Marvel Studios pracuje nad kolejnymi projektami, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Wedle ostatnich plotek studio pracuje obecnie nad 21 nieogłoszonymi jeszcze produkcjami.

Filmy z ustaloną datą premiery:

"Doktor Strange w multiwersum obłędu"

Data premiery: 6 maja 2022 roku

Fot. Marvel Studios

Drugi samodzielny film o przygodach Doktora Strange'a (Benedict Cumberbatch). Tym razem czarodziej będzie musiał zagłębić się w multiwersum, o którym, jak sam mówi, wiemy zatrważająco niewiele. Okaże się, że największym zagrożeniem dla znanego mu uniwersum będzie... on sam.

W filmie ponownie zobaczymy Wonga (Benedict Wong), Mordo (Chiwetel Ejiofor) oraz dr Christine Palmer (Rachel McAdams). Na naszych ekranach pojawi się także znana fanom uniwersum Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Nie zabraknie jednak nowych bohaterów. Po raz pierwszy zobaczymy najnowszą bohaterkę Marvela: Americę Chavez (Xochitl Gomez).

"Thor: Love and Thunder"

Data premiery: 8 lipca 2022 roku

Fot. Marvel Studios

O czwartej już odsłonie przygód Boga Piorunów wiemy póki co bardzo niewiele. Wiemy, że w obsadzie ponownie pojawi się Natalie Portman, której nie ujrzeliśmy w ostatniej części "Thora: Ragnaroku". Wszystko wskazuje na to, że w przyszłorocznym filmie zobaczymy jej przemianę w Mighty Thor i osobę, która okaże się godna Mjollnira.

Poza Thorem (Chris Hemsworth) oraz dr Jane Foster (Natalie Portman) ponownie ujrzymy członków drużyny Strażników Galaktyki: Petera Quilla (Chris Pratt), Rocketa (Bradley Cooper), Groota (Vin Diesel), Draxa (Dave Bautista) oraz Nebulę (Karen Gillan). Zobaczymy także Walkirię (Tessa Thompson) oraz Arcymistrza (Jeff Goldblum).

Z kim zmierzy się Thor? Głównym antagonistą filmu będzie Gorr Rzeźnik Bogów. W tej roli w MCU zadebiutuje Christian Bale. W obsadzie znalazł się także Russell Crowe.

"Black Panther: Wakanda Forever"

Data premiery: 11 listopada 2022

Fot. Marvel Studios

Film jest kontynuacją "Czarnej Pantery" z 2018 roku. Przedstawione zostaną w nim losy Wakandy po wydarzeniach z "Avengers: Endgame". Największym wyzwaniem filmu będzie przekazanie tytułu Czarnej Pantery nowemu obrońcy Wakandy. Przypominjmy, że Chadwick Boseman, poprzedni odtwórca tej roli zmarł w 2020 roku, a studio nie planuje ponownego castingu do roli T'Challi.

W filmie znajdziemy większość znanych z pierwszej części postaci. Powrócą więc Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) oraz Ramonda (Angela Bassett). Spekuluje się, że znajdująca się w obsadzie Michaela Cole wcieli się w Storm. Może być to więc pierwsza członkini X-menów, wprowadzona do MCU.

"The Marvels"

Data premiery: 17 lutego 2023

Fot. Marvel Studios

"The Marvels" będzie drugą odsłoną przygód jednej z najpotężniejszych superbohaterek uniwersum - Kapitan Marvel. Będzie to także film, którym Marvel Studios otworzy 2023 rok. Co wiemy o produkcji? Oczywiście w roli Carol Danvers ponownie ujrzymy Brie Larson. Ponownie zobaczymy także Teyonah Parris, która w serialu "WandaVision" pojawiła się jako Monica Rambeau. Możemy jednak spodziewać się, że jej moce ulegną wzmocnieniu w porównaniu do serialowej wersji bohaterki. W filmie nie zabraknie także Nicka Fury'ego, w którego ponownie wcieli się Samuel L. Jackson. Film wejdzie to kin po premierze serialu "The Secret Invasion", którego Fury będzie głównym bohaterem.

W "The Marvels" wprowadzona zostanie także kolejna postać o nadludzkich zdolnościach. Będzie nią Ms. Marvel, w roli której wystąpi Iman Vellani. Dla młodej aktorki będzie to debiut w uniwersum. W filmie wystąpią także Zawe Ashton oraz Park Seo-Joon, jednak o ich rolach wiemy póki co niewiele.

"Strażnicy Galaktyki vol. 3"

Data premiery: 5 maja 2023

Fot. Marvel Studios

James Gunn po raz trzeci wyreżyseruje film o przygodach wyrzutków, pilnujących porządku w galaktyce. Możemy zakładać, że fabułą będzie nawiązywać do wydarzeń z "Avengers: Endgame" i poszukiwań Gamory przez resztę członków ekipy. Niewykluczone jednak, że ta zagadka zostanie rozwiązana w filmie "Thor: Love and Thunder", lub w specjalnym, świątecznym wydaniu Strażników, którego premiera planowana jest na koniec 2022 roku.

W chwili obecnej nie wiemy także wiele na temat obsady filmu. Oczywiście możemy zakładać obecność Petera Quilla (Chris Pratt), Rocketa (Bradley Cooper), Groota (Vin Diesel), Draxa (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff) oraz Nebuli (Karen Gillan), jednak póki co nie znamy szerszej obsady. Wiemy jednak o powrotach Ayeshy (Elizabeth Debicki) oraz Kraglina (Sean Gunn).

"Ant-Man i Osa: Quantmania"

Data premiery: 28 lipca 2023

Fot. Marvel Studios

Scott Lang (Paul Rudd) oraz Hope van Dyne (Evangeline Lilly) powrócą w trzecim solowym filmie o przygodach najmniejszego superbohatera w historii Marvela. Tym razem jednak staną przeciwko dużo poważniejszemu wyzwaniu. Wiemy bowiem, że głównym antagonistą w filmie będzie Kang Zdobywca - w tej roli Jonathan Majors. Graną przez niego postać przedstawiono już w finałowym odcinku pierwszego sezonu "Lokiego". Możemy więc zakładać, że wprowadzenie jednej z najpotężniejszych istot w uniwersum będzie miało ogromne konsekwencje także dla przyszłych filmów.

Spekuluje się, że większą rolę odegra Cassie Lang, czyli córka Ant-Mana. W tej roli pojawi się Kathryn Newton.

Tytuły bez konkretnej daty premiery:

"Fantastyczna czwórka"

Data premiery: nieznana

Fot. Marvel Studios

Po tym, jak Disney zakupił studio 20th Century Fox, nic nie stoi na przeszkodzie, aby Fantastyczna czwórka została włączona do kinowego uniwersum Marvela.

W chwili obecnej nie wiemy jednak praktycznie nic o produkcji, włączając odtwórców głównych ról. Wiemy, że stanowisko reżysera powierzone zostało Jonowi Wattsowi, który odpowiedzialny był za "Spider-Man: Bez drogi do domu". Póki co musimy opierać się jedynie na krążących w sieci plotkach dotyczących postaci i grających nie aktorów. Możemy zakładać, że głównym antagonistą zostanie Dr Doom, jednak do momentu potwierdzenia tej informacji przez Marvel Studios, są to jedynie spekulacje.

Szacuje się, że film pojawi się w kinach w końcówce 2023, lub na początku 2024 roku.

"Blade"

Data premiery: nieznana

Fot. Marvel Studios

Podczas oficjalnego ogłoszenia dołączenia "Blade'a" do MCU Kevin Feige poinformował świat o tym, kto będzie nowym odtwórcą roli "chodzącego za dnia". Będzie nim Mahershala Ali, który zastąpi obecnego w trzech dotychczasowych filmach Wesley'a Snipesa. Obecnie nieznane są jednak szczegóły fabuły filmu o łowcy wampirów. Wiemy jedynie, że reżyserem został Bassam Tariq, a autorem scenariusza jest Stacy Osei-Kuffour.

Najnowsze doniesienia sugerują, że prace na planie filmu mogą rozpocząć się już w przyszłym roku, więc niewykluczoną jest premiera rok później, jednak tego w chwili obecnej nie możemy być pewni. Znamy tytuły trzech filmów, które pojawią się w 2023 roku. Pozostaje więc jeden, bądź dwa wolne terminy, a lista czekających na ogłoszenie produkcji jest długa.

"Deadpool 3"

Data premiery: nieznana

W momencie, w którym ogłoszona została informacja, że nowa część "Deadpoola" zostanie włączona do MCU pojawiły się informacje, że może być ona pomostem dla innych X-menów, którzy także będą "przechodzić" do kinowego uniwersum Marvela. Wedle pierwszych przewidywań film miał pojawić się w kinach w 2023 roku, jednak Marvel Studios dość szybko zapełniło kalendarz na ten rok. Dodatkowe informacje o przesunięciach premier wielu filmów studia pozwalają przypuszczać, że Wade Wilson na ekrany kin powróci dopiero w 2024 roku.

Obecnie nieznane są także szczegóły fabuły oraz obsada filmu. Możemy jednak spodziewać się powrotu większości postaci znanych z poprzedniej części. Wyjątkiem może być jednak postać Cable'a, którego grał Josh Brolin. Fani MCU znają tego aktora z roli Thanosa. Nie wiemy więc jak studio zdecyduje się rozwiązać tą sytuację.

"Kapitan Ameryka 4"

Data premiery: nieznana

Anthony Mackie jako Sam Wilson. Fot. Marvel Studios

Pokłosiem wydarzeń znanych z serialu "Falcon and the Winter Soldier" jest transformacja Sama Wilsona. Bohater znany do tej pory jako Falcon, został nowym Kapitanem Ameryką - jednym z najpopularniejszych bohaterów Marvela. Od premiery filmu dzieli nas jeszcze dość dużo czasu. Zakładamy, że nastąpi to dopiero w 2024 roku. Z tego też powodu niewiele wiemy o jego fabule. Niewykluczone jednak, że będzie on kontynuował, a raczej starał się domknąć niektóre z wątków rozpoczętych w serialu, którego premiera miała miejsce w tym roku. Studio nie podało także nazwiska reżysera widowiska.

Spodziewamy się, że Samowi Wilsonowi (Anthony Mackie) towarzyszył będzie Bucky Barnes (Sebastian Stan). Możemy także zakładać ponowne pojawienie się Sharon Carter (Emily VanCamp).

"Shang-Chi 2"

Data premiery: nieznana

Simu Liu jako Shang-Chi. Fot. Marvel Studios

W scenie po napisach "Shang-Chi i Legendy Dziesięciu Pierścieni" dowiedzieliśmy się, że "Dziesięć pierścieni powróci". Nie wiemy jednak, czy wiadomość jest bezpośrednią zapowiedzią sequela, czy być może obecności bohatera granego przez Simu Liu w innym filmie Marvel Studios.

Wiemy z pewnością, że aktor ponownie wcieli się w postać Shang-Chi, a prace nad sequelem ponownie powierzono Destinowi Danielowi Crettonowi.

W chwili obecnej są to jednak jedyne pewniki. Spodziewamy się, że prace na planie kolejnej odsłony przygód Shang-Chi nie rozpoczną się jednak przez długi czas. Z tego też powodu możemy zakładać premierę filmu najwcześniej w 2024 roku.