Kiedy zaczną tanieć karty graficzne z serii RTX 3000?

Każdy, kto chciałby nabyć którąś z nowych kart graficznych RTX 3000, zauważa z pewnością dwie rzeczy. Pierwsza to problem z dostępnością. Druga - niebotycznie wywindowane ceny za te nierzadki, dostępne modele. Kiedy to się zmieni?

Ciężka sytuacja na rynku kart graficznych jest zauważalna już od drugiej połowy 2020 roku. Na skutek pandemii Covid-19 i powszechnego lockdownu stanęło wiele fabryk produkujących podzespoły dla kart graficznych. W związku z tym został przerwany łańcuch produkcji, a co za tym idzie - dostaw. Producenci musieli zmienić plany związane z premierami swoich nowych podzespołów - RTX 3060 miało zadebiutować w grudniu 2020 roku, a ostatecznie oficjalnie zostało wprowadzone na rynek pod koniec lutego 2021. W chwili obecnej karty te - podobnie jak RTX 3070 i RTX 3080 - oferują jedynie nieliczne sklepy, a ich ceny znacząco różnią się od referencyjnych. Przykładem ASUS GeForce DUAL-RTX3070-8G. Cena referencyjna tej karty to 2 739 zł, a w polskich sklepach była dostępna w cenach 3 749 i 3 879 zł!

Kiedy skończy się to szaleństwo? To pytanie zadają sobie osoby, które chcą zmodernizować posiadany sprzęt. Jednak zauważmy - wysokie ceny nie są wymysłem producentów (wszak to oni ustalają referencyjne). Sprzedawcy po prostu chcą zarobić, korzystają z sytuacji, że popyt przewyższa podaż. Gdyby jednak zapytać sprzedawców, skąd takie wysokie ceny, wskazują na dystrybutorów. Sami producenci - jak AMD czy Nvidia - nie mają wpływu na to, jaką marżę narzuci sobie dystrybutor. Po prostu - wolny rynek, nie chcesz - nie kupuj, chcesz - płać tyle, ile wymagamy.

A co z niewielką dostępnością kart? Jest to również spowodowane pandemią Covid-19. Nie można zapominać, że każda karta graficzna wymaga takich elementów, jak procesor czy pamięć GDDR. Ich produkcją zajmują się najczęściej firmy zewnętrzne, nie sam producent. Ale i ta gałąź odczuwa skutki lockdownu i produkcja podzespołów jest ograniczona, co przekłada się na możliwości wytwórcze producentów (na przykład AMD podało, że dla całej Unii Europejskiej przewiduje zaledwie kilka tysięcy kart RX 6700 XT). Kolejny element, na który warto zwrócić uwagę, to różnice w dostępności kart. Łatwiej nabyć RTX 3060 Ti niż RTX 3090. Tutaj można podziękować osobom kopiącym kryptowaluty, dla których karty graficzne z mocnym GPU są użytecznym narzędziem do zdobywania Etherum, Bitcoina i innych kryptowalut. Osoby takie kupują w przedsprzedażach nawet po kilkanaście modeli danej karty, w związku z czym zapasy w magazynach bardzo szybko topnieją.

Kryptowaluty przeżywają swój renesans, zaś karty RTX 3060 stały się dla "górników" bardzo atrakcyjne. Dlatego sama Nvidia wprowadziła mechanizm, mający na celu blokowanie szybkości wykopywania kryptowaluty, proponując w zamian karty graficzne stworzone wyłącznie w tym celu - serię CMP. Trafią na rynek w pierwszej połowie bieżącego roku, dzięki czemu pozostanie więcej kart RTX 3000 dla zwykłych użytkowników.

A zatem - kiedy zaczną tanieć karty graficzne z serii RTX 3000? Odpowiedź jest prosta - gdy produkcja wróci do stanu sprzed pandemii Covid-19, zaś karty do kopania kryptowalut okażą dla "górników" bardziej atrakcyjne od RTX-ów. A kiedy to się stanie? Tego póki co nikt nie jest w stanie powiedzieć...