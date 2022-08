Kiedyś marna kopia, teraz świetny wybór. Oto dlaczego MIUI jest nakładką na Androida dla Ciebie

Autorskie nakładki na Androida to jeden z najlepszych sposobów, na odróżnienie od siebie telefonów różnych producentów. Jedną z najlepiej znanych w Polsce jest MIUI - nakładka tworzona przez Xiaomi. Przeszła ona długą drogę od swoich skromnych początków i teraz jest świetnym wyborem dla naszego telefonu!

Spis treści

Xiaomi w zaledwie kilka lat z zupełnie nieznanej firmy stało się potentatem na rynku smartfonów i innych elektronicznych gadżetów. Producent zawdzięcza to nie tylko swoim agresywnym cenom i dobremu sprzętowi, ale także sprawnie działającemu oprogramowaniu. Zapewne najważniejszym z tych oprogramowań jest MIUI - nakładka Androida, od której zaczęła się cała historia tej firmy. Sprawdzamy, jak teraz wygląda ten wariant systemu operacyjnego oraz jakie są jego zalety.

Co to jest MIUI?

Każdy duży producent telefonów z Androidem przygotowuje dla swoich smartfonów nakładkę systemową. Jest to swego rodzaju ubranie dla systemu operacyjnego. Dzięki niemu może on wykonywać poszczególne czynności - takie jak szybka zmiana ustawień, obsługa gestów, czy zarządzenie zasobami telefonu - w taki sposób, w jaki chce tego producent. Dzięki temu Android każdej firmy jest trochę innym systemem - różnią się one wyglądem, możliwościami i tym, na czym dany producent się koncentruje.

Fot. Xiaomi

MIUI jest propozycją nakładki na Androida od Xiaomi. Producenci nakładek najczęściej wybierają jedną z dwóch dróg dla swojego systemu - albo bardzo mocna personalizacja z wieloma nowymi funkcjami, albo doświadczenie jak najbardziej zbliżone do stockowego Androida, skupione na szybkości działania oraz przejrzystości z interfejsu. Xiaomi zdecydowanie skupia się na tym pierwszym - jest to nakładka pełna nowych, ciekawych funkcji, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Jej wygląd też zdecydowanie odbiega od standardu ustanowionego przez czysty Android - inne są ikony, menu, czy nawet panel powiadomień.

Stawiając na MIUI, dostajemy system, którego producent nie boi się eksperymentować z nowymi funkcjami, ale też nakładkę, która jest bardzo otwarta na personalizacje. Znajdziemy tu bardzo łatwo dostępne motywy, różne możliwości sterowania, a nawet specjalne personalizacje dla mobilnych graczy.

MIUI - krótka historia

MIUI jest bardzo ciekawym i ważnym produktem dla Xiaomi - była to pierwsza rzecz, która stworzyła ta firma. Jeszcze przed wyprodukowaniem swojego premierowego telefonu, Xiaomi zbudowało nakładkę na Androida 2.1, która miała jak najbardziej przypominać iOS. Taki krok nie był tylko spowodowany chęcią stworzenia swojego software'u - miał on też za zadanie przyciągnąć inwestorów, którzy mogliby włożyć swoje fundusze w pierwszy telefon tej firmy. Zabieg ten się udał, powstał Xiaomi Mi 1 (działający na bazie Androida z nakładką MIUI), a firma od tego czasu z roku na rok święci coraz większe triumfy.

Porównanie do iOSa wcale nie jest tu przypadkowe - sami producenci na początku otwarcie wzorowali się na tym systemie. Przez wiele lat w MIUI nie było nawet szuflady aplikacji - opcja jej włączenia pojawiła się dopiero niedawno, ale często nawet dziś domyślnym ustawieniem w telefonach Xiaomi jest jej brak. Jednak w miarę upływu czasu nakładka przeszła z dość bezmyślnej kopii systemu Apple na swoją własną, indywidualną drogę. Producent dodaje coraz więcej własnych pomysłów do nakładki i rozwija jej krocząc już własną ścieżką.

MIUI - najnowsza wersja i kto ją dostanie

Fot. Xiaomi

Niestety z tak dużą ilością nowych funkcji i personalizacji wiąże się jeden kłopot - konieczność wprowadzenia naprawdę ogromnej ilości zmian do stockowego Androida. Ze względu na to, jak i konieczność optymalizacji swojego systemu dla naprawdę wielu urządzeń, Xiaomi nie jest szczególnie znane ze swojego terminowego dostarczania nowych wersji MIUI na wszystkie smartfony swojej produkcji. Trzeba jednak przyznać, że ostatnimi czasy ta sytuacja zdecydowanie się poprawiła.

Obecnie najnowszym dostępnym systemem Xiaomi jest MIUI 13, które zbudowane jest w dwóch wersjach - na bazie Androida 12 oraz 11. Ta pierwsza wersja trafia na telefony nowsze i mocniejsze, a druga - na te starsze, dla których jest to już najczęściej ostatnia aktualizacja systemu.

Jednakże, mając na uwadze niedawną premierę stabilnej wersji Androida 13, już niedługo ukaże się także bazowane na Androidzie 13 MIUI 14. W tym artykule dowiecie się, kiedy możemy spodziewać się premiery tej nakładki, a także które urządzenia ją dostaną. Jest co prawda kilka rozczarowań, ale mimo tego lista aktualizowanych telefonów jest naprawdę rozległa.

Dlaczego MIUI to nakładka dla Ciebie

Fot. Xiaomi

Trzeba przyznać, że MIUI jest bardzo polaryzującą nakładką. Użytkownicy albo ją uwielbiają, albo jej nie cierpią - rzadko kiedy zdarza się, że ktoś jest jej zupełnie obojętny. Sprawdźmy więc, dlaczego ten wariant Androida naprawdę da się lubić.

Duże możliwości personalizacji

MIUI daje nam ogromne możliwości zmian naszego telefonu, wbudowane prosto w system. Do naszej dyspozycji jest wiele motywów, spośród których na pewno wybierzemy coś dla siebie. Poza tym wiele aspektów sterowania telefonów równie łatwo znajdziemy i zmienimy w ustawieniach - czy to sterowanie gestami, czy też dodatkowe menu kontekstowe.

Wiele nowych, niespotykanych nigdzie indziej funkcji

Xiaomi odeszło bardzo daleko od stockowego Androida. Dzięki temu MIUI posiada wbudowanych wiele funkcji i programów, których nie znajdziemy w czystym systemie. Mamy na przykład możliwość robienia scrollowanych zrzutów ekrany, do naszej dyspozycji są wyspecjalizowane aplikacje i nowe menu (tryb gamingowy czy np. centrum kontroli, przypominające podobną funkcję z iOS). Wiąże się to też z nowymi aplikacjami, które często zastępują swoje odpowiedniki od Google.

Odważne podejście do nowych funkcji

To skupienie na oferowaniu nowych funkcji sprawia, że MIUI to jedna z najbardziej "odważnych" nakładek systemowych. W każdej nowej aktualizacji możemy spodziewać się zupełnie nowych aplikacji, funkcji czy usprawnień, które do stockowego Androida trafią zdecydowanie później - może nawet w ogóle. Dzięki temu do naszej dyspozycji bardzo szybko może trafić program, który naprawdę usprawni nasze korzystanie ze smartfona.

Dopracowany wygląd i unikalny styl

MIUI z podróbki iOSa stało się dorosłym, dojrzałym systemem z własnym pomysłem na siebie. Inspiracja systemem Apple zdecydowanie nadal jest wyczuwalna, jednak deweloperzy podążają już swoją własną ścieżką, zachowując przy tym specyficzny wygląd tej nakładki. Dzięki temu korzystanie z MIUI może być naprawdę przyjemne - jest to estetyczna, przemyślana struktura, której każde menu jest przemyślane i dopasowane do reszty, a dzięki temu przyjemność z korzystania z telefonu z MIUI stoi na naprawdę wysokim poziomie.

Jakie wady ma MIUI?

Fot. TechAdvisor

Jednak nawet najlepsze rzeczy mają swoje wady - nie inaczej jest z MIUI. Oto największe problemy tego systemu.

Reklamy w aplikacjach systemowych

Xiaomi nie kryje, że telefony firmy - szczególnie te z niższej i średniej półki - sprzedawane są po kosztach. Oznacza to, że firma musi gdzieś dorobić. Zdecydowała się ona więc na umieszczenie reklam w swoich aplikacjach systemowych. Jest to ruch, których niektórych będzie bardzo irytował, a niektórzy nie zwrócą na niego nawet uwagi. Jednak zdecydowanie może to zakłócić przyjemność z korzystania z naszego telefonu.

Problematyczne kwestie prywatności

Xiaomi nie kryje także, że wcale nie uważa się za firmę sprzedającą elektronikę, a raczej usługi elektroniczne. Oznacza to, że głównym źródłem dochodu Xiaomi są... nasze dane. Sprzedając je firmom zewnętrznym, chińska firma może utrzymywać wysokie dochody i nadal oferować produkty w konkurencyjnych cenach. Jeśli więc zależy nam na prywatności naszych danych, Xiaomi może nie być najlepszym wyborem.

Niezbyt pewne wsparcie

Chiński producent nie jest też znany z najszybszych i najbardziej regularnych aktualizacji. Niestety telefony Xiaomi często muszą poczekać zdecydowanie dłużej na nowe wersje Androida, a niektóre - tańsze - modele mogą się ich nie doczekać w ogóle. Jest to z pewnością spowodowane ogromną liczbą wariantów telefonów, które sprzedaje producent, jednak oznacza to też, że nie zawsze będziemy w stanie dostać nowego Androida w pierwszej kolejności, przed właścicielami Pixeli czy Samsungów.