Kiedyś ta gra wzbudzała kontrowersje. Dzisiaj jest za darmo

W serwisie Indiegala pojawiła się kolejna gra, którą możemy zdobyć za darmo.

Gry z serii Larry mają dwie wspólne cechy, wzbudzały swego czasu wiele kontrowersji i mają długie, fantazyjne tytuły. Jedna z części, a konkretnie Leisure Suit Larry 3 - Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals jest teraz dostępna za darmo w serwisie Indiegala. Wystarczy zalogować się na konto i dodać tytuł do swojej biblioteki.

Leisure Suit Larry 3 - Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals to trzecia część przygód podrywacza Larry'ego Laffera. Żona zostawiła go dla innej kobiety, więc wyruszył na tropikalną wyspę, aby tam kontynuować swoje miłosne i erotyczne podboje. W zależności od filtru ustawionego na początku gry, sceny erotyczne będą ukazane w mniej lub bardziej pikantny sposób. Rzeczą, której nie było w dwóch poprzednich częściach serii jest to, że pod koniec gry możemy sterować kobietą, która zakochała się w naszym bohaterze.

Zobacz również:

Zobacz także: Niech mrok będzie z Tobą. Sprawdziliśmy betę Diablo 2 Resurrection