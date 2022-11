Kiedyś to było, teraz to nie jest. Willow, czyli powrót dawnego fantasy (RECENZJA)

Jeśli zastanawiacie się, czy warto sięgnąć po serialową kontynuację słynnego Willowa, mamy dla Was odpowiedź. Widzieliśmy już dwa pierwsze odcinki serialu Disneya, a oto nasze przemyślenia na temat tej nowej produkcji fantasy.

Spadkobierca chlubnej tradycji

Obok Niekończącej się opowieści, Ciemnego kryształu, Labiryntu czy Conana Barbarzyńcy, Willow to jeden z klasyków kina lat 80. Epoki, w której filmowi twórcy nader chętnie sięgali po fantastyczne światy, tkając na srebrnym ekranie obrazy, które opanowały zbiorową wyobraźnię całych pokoleń widzów. Po latach trudno do końca rozsądzić, czy owe filmy rzeczywiście były tak dobre, czy uroku nadała im solidna warstwa nostalgii, pracowicie budowana przez całe dekady. Przebojom z lat 80. nikt jednak nie zarzuci braku charakteru: praktyczne efekty specjalne, wyraziste postaci czy pewna fabularna naiwność przesądzają o ich kampowym uroku – przynajmniej dla osób pamiętających czasy ich powstania, geeków i osób zajmujących się kinem zawodowo.

Fantastyka nigdy nie miała zbyt łatwo – w najlepszym razie była uważana za synonim bajek dla dzieci, w najgorszym – za odzwierciedlenie niskich gustów. Filmy uważane obecnie za klasyki w latach 80. przeżywały często klapy finansowe. Do zburzenia tej renomy z pewnością przyczynił się Władca Pierścieni Petera Jacksona, jednak w mainstreamowym kinie XXI wieku, fantasy miało problem z rozwinięciem skrzydeł. Prawdziwą rewolucją okazała się ekranizacja Gry o Tron George’a Martina, która udowodniła, że fantastyka może być czymś innym niż eskapistyczną przygodą w wymyślonym świecie. Brutalna produkcja obnażająca mechanizmy polityki i tworząca misterne portrety psychologiczne bohaterów zapoczątkowała nowy boom fantasy, jednocześnie zmieniając oblicze gatunku.

fot. Disney Studios

Piszę o tym nie bez powodu. Serialowy Willow od Disneya jest bowiem wszystkim tym, czym nie są Gra o Tron, Wiedźmin czy Pierścienie Władzy, a więc flagowe produkcje współczesnej fantastyki. Stworzony m.in. przez Rona Howarda serial to dość kameralna opowieść dla nieco młodszej publiczności, nieobarczona przesadnym budżetem. Obca jest jej krwawa przemoc, śmiała erotyka, meandry polityki czy skomplikowana konstrukcja świata. Willow stanowi powrót do prostszych czasów – do lat niewinności kina fantasy, gdy happy endy były jeszcze możliwe. Czy taki powrót może być jednak udany? Czy Willow wywalczy sobie pozycję wśród wielkich serialowych opowieści, ochoczo epatujących krwią, seksem, cynizmem albo przynajmniej gigantycznymi pieniędzmi?

Quest czas zacząć

Akcja serialu rozpoczyna się około 20 lat po wydarzeniach znanych z filmu. Jak się wydaje, po złej królowej Bavmordzie pozostało tylko wspomnienie. Władzę w królestwie sprawuje jej córka Sorsha (Joanne Whalley), która ze związku z Madmartiganem doczekała się już własnych dzieci. Przebojowa Kit (Ruby Cruz) poszła w ślady matki i doskonali się w szermierce, jednocześnie marząc o przygodach w wielkim świecie. Z kolei lekkomyślny Airk (Dempsey Bryk) wyraźnie wdał się w ojca – wolny czas spędza na romansowaniu z lokalnymi pięknościami, w tym ze zdolną podkuchenną Dove (Ellie Bamber). Sam Madmartigan zaginął podczas tajemniczej wyprawy lata wcześniej, co położyło się cieniem na życiu całej rodziny.

Słuch zaginął również po Elorze Danan. Wyczuwając wciąż grożące księżniczce niebezpieczeństwo, Sorsha i Madmartigan postanowili ukryć ją do czasu aż dorośnie i będzie w stanie objąć władzę w Tir Asleen. Mroczne siły rzeczywiście przypominają sobie o bohaterach – w dniu zaręczyn Kit z księciem Graydonem (Tony Revolori), na zamek napadają słudzy ciemności i porywają Airka. Zrozpaczona Kit wyrusza na poszukiwanie brata. Towarzyszą jej: niedoszły narzeczony, najlepsza przyjaciółka i aspirująca rycerka Jade (Erin Kellyman), awanturnik Boorman (Amar Chadha-Patel), zakochana Dove oraz oczywiście Willow (Warwick Davis) – jak zawsze dobroduszny i zafascynowany magią.

Willow – bohaterowie serialu

Willow – bohaterowie serialu ( ) × Willow Ufgood Willow Ufgood Aktor: Warwick Davis Niegdyś prosty farmer z głową pełną marzeń o magii, obecnie przywódca Nelwynów. Gdy okazuje się, że znów ważą się losy świata, Willow ponownie rusza na wędrówkę. fot. Disney Studios Sorsha Sorsha Aktorka: Joanne Whalley Córka pokonanej przed laty królowej Bavmordy. Wyszła za mąż na Madmartigana i została matką bliźniąt: Kit i Airka. Jako królowa stara się zapewnić swojej krainie bezpieczeństwo i stabilność. fot. Disney Studios Kit Kit Aktorka: Ruby Cruz Księżniczka, córka Sorshy i siostra Airka. Z zapałem trenuje szermierkę, marzy o szalonych przygodach i poznaniu świata. Ma wyjść za mąż za księcia Graydona. fot. Disney Studios Airk Airk Aktor: Dempsey Bryk Książę, syn Sorshy i brat Kit. Pod względem zachowania przypomina swojego ojca, Madmartigana – uwielbia romansować z lokalnymi dziewczynami. Zakochuje się w podkuchennej Dove. fot. Disney Studios Jade Jade Aktorka: Erin Kellyman Najlepsza przyjaciółka i obiekt zauroczenia Kit. Jade trenuje szermierkę i planuje dostać się do elitarnego oddziału rycerzy królestwa. fot. Disney Studios Boorman Boorman Aktor: Amar Chadha-Patel Awanturnik i złodziej, lata spędził w lochach. Jednak ze względu na swoją znajomość obcych krain został uwolniony przez Sorshę i wcielony do drużyny poszukującej Airka. Boorman jest wygadany, nieco cyniczny, ale też wojowniczy. fot. Disney Studios Dove Dove Aktorka: Ellie Bamber Młoda podkuchenna zakochana ze wzajemnością w Airku. Wbrew wszystkiemu postanawia dołączyć do drużyny poszukującej księcia. fot. Disney Studios Graydon Graydon Aktor: Tony Revolori Książę krainy sąsiadującej z królestwem Sorshy. W ramach politycznego sojuszu ma ożenić się z Kit – ani on, ani dziewczyna nie są do tego pomysł zbyt entuzjastycznie nastawieni. fot. Disney Studios

Twórcy serialu sięgają więc po wielokrotnie wypróbowaną formułę questu, na który rusza grupa niezbyt dobranych towarzyszy. Nie ma w tym nic złego – nie tylko można się było tego po Willowie spodziewać, ale wręcz tego od niego oczekiwać. Doskonale znajoma konwencja z miejsca kieruje wyobraźnię widzów na znajome nostalgiczne tory i pozwala twórcom na błyskawiczne zawiązanie właściwej opowieści. W przeciągu jednego odcinka bohaterowie muszą zmierzyć się z tragedią, podjąć ważne decyzje i stoczyć pierwszą walkę o życie. Wyposażeni przez scenarzystów w pojedyncze cechy charakteru dzielnie ruszają na wędrówkę ściśle wytyczonym szlakiem klasycznej hollywoodzkiej podróży bohatera.

Wiek niewinności

Przyznam, że mam z serialowym Willowem pewien problem. Z jednej strony, filmowy oryginał był jednym z pierwszych fantasy, z jakim miałam do czynienia i wspominam go ze sporym sentymentem. Kampowość i naiwność, ale też duża jak na owe lata realizacyjna zręczność dzieła Lucasa i Howarda po prostu chwyta za serce. Z drugiej strony, zbyt wiele dostrzegam zalet fantasy spod znaku Martina czy Sapkowskiego, by jakoś szczególnie marzyć o powrocie kina rodem z lat 80. Z trzeciej strony, rozumiem, co może pociągać w ówczesnej fantastyce – prostota, bezpretensjonalność i dziecięcość oferują znakomitą ucieczkę od trosk współczesnego świata.

Od pierwszych chwil disneyowskiego Willowa jest jasne, z jakim rodzajem fantastyki mamy do czynienia. Kadry skąpane są w przyjaznych barwach, twórcy nie szczędzą ujęć sielskiego pejzażu, a fabuła wykładana jest szybko i klarownie. Nie znajdziecie tu skomplikowanej psychologii i rozbudowanej motywacji, twórcy nie będą mnożyć dwuznaczności i utrzymywać Was w niepewności. Jeśli jesteście więc zagorzałymi fanami fantasy spod znaku Gry o Tron, raczej nie znajdziecie w serialu Disneya wiele ciekawego. Chyba że marzy Wam się odpoczynek od gore, politycznych intryg i nieustannego drżenia o życie ulubionych postaci – wówczas Willow może dostarczyć Wam całkiem miłego odprężenia.

fot. Disney Studios

Jakkolwiek potrafię zrozumieć urok prostoty, muszę przyznać, że mnie Willow lekko znudził. I to nie tylko dlatego, że odruchowo rozglądałam się za jakąś soczystą rzezią czy cyniczną intrygą. O ile dwa pierwsze odcinki są oczywiście tylko wprowadzeniem do opowieści, wydaje się, że serialowy Willow po prostu nie ma uroku oryginału. Przy czym twórcy trochę za bardzo zdają się na nostalgię i nieco zbyt leniwie podchodzą do budowy wątków i konstrukcji postaci. Nawet przy założeniu, że produkcja ma być lekka i skierowana do młodszej widowni, wydarzenia toczą się odrobinę zbyt szybko i zbyt prosto. Na nadmiernym pośpiechu i uproszczeniach najbardziej cierpią zaś nowi bohaterowie.

Stare vs. nowe

Charyzmatyczne postaci mają moc ożywianie najbardziej banalnych opowieści. Obsada i ciekawi bohaterowie byli jednym z największych atutów filmowego Willowa. Każdy z nich obdarzony był niepowtarzalnym kolorytem, a razem tworzyli prawdziwą mieszankę wybuchową. Tego wrażenie zdecydowanie brakuje, gdy patrzy się na obsadę serialu Disneya – żadna z postaci nie wydaje się szczególnie wyrazista czy warta zapamiętania. Starsi bohaterowie bronią się dzięki legendzie filmu z lat 80., jednak wydaje się, że na nowych twórcom trochę zabrakło pomysłu. Są zbiorowiskiem wielokrotnie wałkowanych klisz i sprawiają dosyć nijakie wrażenie. Na szczęście serial ma jeszcze 4 odcinki, by to zmienić.

We znaki daje się przy tym brak Madmartigana. Ma go po części zastąpić wygadany łotrzyk Boorman, który jest zresztą najciekawszą i najsympatyczniejszą z nowych postaci. Czy niepoprawny mąż Sorshy pojawi się w serialu, tego nie wiadomo. Oficjalnie Madmartigan zaginął podczas poszukiwań magicznej zbroi. Nieoficjalnie, wcielający się niegdyś w rolę najemnika Val Kilmer ma zbyt poważne problemy zdrowotne, by kontynuować karierę aktorską. Udało się go jednak sprowadzić na plan Mavericka – być może Disneyowi uda się powtórzyć tę sztuczkę i sprowadzić Madmartigana choć na chwilę. Jeśli nie w tym, to może w kolejnym sezonie.

fot. Disney Studios

Pod względem wizualnym Willow prezentuje się nieźle, choć oczywiście sporo brakuje mu do rozmachu produkcji takich jak Ród Smoka czy Pierścienie Władzy. Budżet produkcji Disneya był wielokrotnie mniejszy i widać to na ekranie, choć nie oznacza to, że produkcja sprawia biedne wrażenie. Kostiumy i scenografia zachowują odpowiedni poziom, a twórcy ewidentnie włożyli sporo pracy, by zachować stylistyczną ciągłość między swoim serialem i filmem z 1988 roku. Produkcyjnego przepychu tu może nie znajdziecie, ale baśniową fantazyjność jak najbardziej.

Najciekawszym wizualnie elementem są... potwory i złoczyńcy. Choć trochę trudno w to uwierzyć, Disney wykazał się sporą inwencją w projektowaniu mrocznych stworów. W dwóch odcinkach nie pojawiło się ich zbyt wiele, ale te, które miały okazję zagościć na ekranie, były zaskakująco dziwaczne i niepokojące. W ich designie widać zresztą echa filmowego Willowa, który przynależał przecież do gatunku dark fantasy i operował całą menażerią fantastycznych stworów. Osobiście czekam na więcej monstrów i solidne starcia ze sługami ciemności.

Nie spodziewam się, że Willow rzuci poważne wyzwanie serialom fantasy od HBO czy Amazona. Trochę za mało tu spektaklu i fabularnej głębi, za dużo klisz i zapożyczeń z innych produkcji (w tym z Władcy Pierścieni). Być może jego twórcy nawet takiego wyzwania nie podejmują – są zapewne świadomi, że startują w innej kategorii wagowej i oferują produkcję odstającą od dominujących trendów w gatunku. Nie znaczy to, że brak im ambicji – serial o niziołku i Elorze Danan zdecydowanie został zaplanowany jako coś więcej, niż opowieść o jednej wyprawie. Z pewnością czeka nas wojna z siłami zła i walka o przetrwanie świata.

Z perspektywy dwóch pierwszych odcinków, najważniejsze, by Willow odnalazł swoją toższamość i zainwestował w prawdziwy rozwój bohaterów. Zdecydowanie lepiej kibicuje się postaciom z krwi i kości niż kliszom na dwóch nogach. Uniwersum stworzone przez George'a Lucasa i Rona Howarda ma bowiem potencjał – nawet jeśli serial Disneya nie odtworzy uroku produkcji z lat 80., wciąż może bronić się jako lekka, kolorowa odskocznia od trosk naszego zbyt poważnego świata.

