Kiedyś to były czasy… dziś nikt już do mnie nie dzwoni

Czy wiesz, że dwanaście lat temu około 60% polskich gospodarstw domowych miało dostęp do internetu, a w 2021 roku odsetek ten przekroczył już 90%? Tak mówi GUS i ja mu wierzę.

To dobitnie uświadomiło mi, w jak bardzo zdigitalizowanym świecie żyjemy. Oraz – jak bardzo wykluczeni są z niego ci, którzy stałego dostępu do internetu wciąż jeszcze nie mają. Niemal wszystko dziś już możemy przecież załatwić z poziomu smartfona. Chcesz zrobić zakupy? Przelew? Może zarezerwować bilet na samolot? A może potrzebujesz recepty? To wszystko (i wiele więcej) zrobisz dziś przy pomocy tego jednego małego urządzenia.

Dzwonią już tylko telemarketerzy

Liczbę wykonywanych przeze mnie codziennie połączeń głosowych – a to przecież teoretycznie wiodąca funkcja smartfonów – można policzyć na palcach jednej ręki. W mojej rodzinie telefon stacjonarny ma już tylko jedna ciocia, która – choć na co dzień również korzysta z urządzenia mobilnego – zachowała abonament na wypadek, gdyby chciał do niej zadzwonić jakiś stary znajomy sprzed dekad. Od kilku lat dzwonią już jednak tylko telemarketerzy...

Telefony komórkowe stały się już tak powszechne, że dziwi nas, gdy ktoś nie korzysta z podręcznego urządzenia. Jak wynika z badań CBOS (nr 116/2021), w 1997 roku telefon komórkowy był obecny w zaledwie dwóch procentach gospodarstw domowych. Przełom nastąpił w 2007 r., gdy po raz pierwszy odsetek gospodarstw domowych z choć jedną komórką był wyższy, niż tych wyposażonych w telefon stacjonarny. Dziś już tylko 4% dorosłych Polaków nie korzysta z urządzenia mobilnego – i bardzo jestem ciekawa, kim są ci „analogowi” ludzie, którzy wciąż jeszcze potrafią się obejść bez komórki.

Muzyka i filmy? Tylko online

Czy ktoś pamięta jeszcze te kieszonkowe odtwarzacze muzyki – niegdysiejsze obiekty westchnień tych dzieciaków, które dziś mają już kredyt hipoteczny i bóle w krzyżu? Prawie nikt, bo teraz rolę „empetrójki” pełni aplikacja w smartfonie i słuchawki bezprzewodowe. A może jesteś jeszcze z pokolenia, które cieszyło się z nowej kasety w walkmanie i przewijało ją ołówkiem? Łezka się w oku kręci... Pierwsze odtwarzacze MP3 produkowane na masową skalę pojawiły się już w drugiej połowie lat 90. Ich sukces upowszechnił znany nam dobrze iPod. Jednak i on, mimo rzeszy fanów, ostatecznie nie przetrwał próby czasu.

Na próżno dziś szukać też wypożyczalni kaset wideo. Nutkę adrenaliny towarzyszącej pytaniom o dostępność wymarzonego tytułu zastąpił abonament do serwisów streamingowych, dostępnych nawet z poziomu smartfona. Tymczasem w latach 90. XX w. takie klimatyczne wypożyczalnie filmów były niemal tak powszechne, jak biblioteki wypożyczające książki. Jednak i kasety wideo przegrały z mediami strumieniowymi.

Fot. Pexels/George Dolgikh

Wspomnień już się nie wywołuje, wspomnienia się publikuje

Telefony niemal całkowicie wyparły też kompaktowe aparaty – wszak najlepszy sprzęt do robienia zdjęć to ten, który zawsze mamy przy sobie. Z aparatu umieszczonego w smartfonie korzysta aż 88% użytkowników (CBOS nr 116/2021)! Prawdą jest, że dużą rolę odgrywają tu parametry sprzętu, które w przypadku nowoczesnych urządzeń mobilnych bywają naprawdę imponujące. Z telefonami konkurują więc dziś już tylko profesjonalne aparaty, którym smartfony (jeszcze) nie dorównują. Warto jednak odnotować, że coraz więcej modeli smartfonów wyposażonych jest w funkcje takie, jak tryb makro, precyzyjny zoom optyczny, a nawet obiektyw szerokokątny. Mimo to, wciąż jeszcze nie pozwalają nam przejąć w pełni kontroli nad całym procesem wykonywania fotografii.

Duże ekrany smartfonów znakomicie potrafią nam też zastąpić czytniki e-booków – dziś prawdopodobnie jedyną przewagą tych drugich jest e-papier, ale czy to jest kluczowe? Okazuje się, że nie zawsze. Smartfon mamy zawsze przy sobie i niemal nie rozstajemy się z nim. Po co więc pamiętać o zabraniu dodatkowego urządzenia? Nie dziwi więc, że popularne jeszcze niedawno czytniki e-booków powoli odchodzą do lamusa.

Podobnie jest zresztą z niegdysiejszą chlubą każdej meblościanki – kolekcjami opasłych tomów encyklopedii, często z eleganckimi, tłoczonymi napisami na grzbietach. Dziś w smartfonie mamy wyszukiwarkę pełną aktualnych treści, dostępnych na wyciągnięcie ręki. Nie potrzebujemy więc tak wielu drukowanych opracowań naukowych, których treść łatwo się dezaktualizuje.

Smartfon wskaże ci drogę

Kto korzysta z nawigacji innej niż ta w smartfonie? Jasne, że wciąż jeszcze znajdzie się całkiem spora grupka entuzjastów osobnych GPS-ów. Ale kiedyś te urządzenia co chwilę można było zobaczyć w przedniej szybie mijanych samochodów. Tymczasem teraz ich miejsce zajął uchwyt na telefon. Trudno się dziwić – aplikacja wskaże korki, podpowie alternatywną trasę, a nawet poinformuje o kontroli drogowej czy o aucie znajdującym się na poboczu. Z map w telefonie korzysta dziś 71% spośród wszystkich użytkowników smartfonów (CBOS nr 116/2021).

Pójdę o krok dalej – z jakiego kalkulatora korzystasz, podliczając np. comiesięczny budżet domowy? Z tego w smartfonie, prawda? A przecież na pewno gdzieś w szufladzie twojego biurka leży sobie bezużytecznie ten sam stary (i zapewne nadal sprawny!) kalkulator, który wiernie towarzyszył ci podczas matury z matematyki.

Fot. Pexels/Matheus Bertelli

Oczywiście, proces digitalizacji naszej codzienności trwał długo. Pierwszy smartfon – Simon marki IBM – jest w moim wieku... Śmiem zresztą twierdzić, że stale obserwujemy zachodzące w tej dziedzinie zmiany. Nadciągająca przyszłość ma nam natomiast przynieść wirtualną rzeczywistość, którą dzielić będziemy z innymi użytkownikami mediów społecznościowych.

Czy to oznacza, że nie umiemy już żyć offline?

A jak długo wytrzymasz bez swojego telefonu?