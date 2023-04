Kiepska sprzedaż - Nvidia ogranicza produkcję karty RTX 40. Zgadniesz, o który model chodzi?

Jedna z najnowszych propozycji Nvidii spotkała się z dość chłodnym przyjęciem rynku.

Chociaż karty z rodziny RTX 40 są w tej chwili topowymi konstrukcjami na rynku, okazuje się, że nie każda cieszy takim powodzeniem, jak życzyłby to sobie producent. Obok drogiej RTX 4090 mamy modele RTX 4080, RTX 4070 Ti oraz RTX 4070. I to właśnie ten ostatni nie sprzedaje się dobrze. Co więcej - sprzedaje się na tyle tragicznie, że Nvidia zadecydowała o znacznym ograniczeniu jego produkcji.

Co prawda nie podano, ile osób zdecydowało się na nabycie układu, ani też dlaczego nie cieszy się on powodzeniem. W Polsce RTX 4070 można nabyć w zakresie cenowym 3-4 tys. zł, a więc jak na najnowszą serię, jest to stosunkowo miła cena. Jako że jej wydajność nie pozostawia wiele do życzenia, jedynym rozsądnym wyjaśnieniem tej sytuacji pozostaje fakt, że większość zainteresowanych postawiła na droższe, jeszcze bardziej efektywne modele.

Zobacz również:

Źródło: WCCF Tech