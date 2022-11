Kierowco! Ten funkcjonalny gadżet kupisz teraz za grosze w sklepie Kaufland

W ofercie sklepu Kaufland pojawiło się praktyczne urządzenie w świetnej cenie, które przyda się każdemu kierowcy. O jakim sprzęcie mowa?

Aby poprawić swoje bezpieczeństwo i komfort jazdy, warto pomyśleć o odpowiednim wyposażeniu auta. Jednym z gadżetów, który może przydać się szczególnie podczas nieoczekiwanych zdarzeń czy kolizji, jest wideorejestrator samochodowy. Dzięki specjalnej kamerce zarejestrujemy cały przebieg podróży, a jeśli wydarzy się wypadek, będziemy w stanie udowodnić, co dokładnie się stało na drodze. Warto więc pomyśleć o takim sprzęcie, tym bardziej, że w sklepie Kaufland pojawiła się ciekawa okazja.

Od jutra do sprzedaży trafi kamera samochodowa 4.5D FHD VELA marki Tracer, która została wbudowana w lusterko wsteczne. Rozdzielczość nagrań wideo to 1920x1080 Full HD (30 fps). Urządzenie zarejestruje wszystko, co dzieje się przed samochodem oraz na poboczu, dzięki szerokiemu kątowi 150°. W zestawie znajdziemy także kamerę wsteczną. W przypadku zderzenia drogowego (kolizji, stłuczki) jest aktywowany czujnik przeciążeń (G-Sensor). Wszystkie materiały nagrane podczas nieoczekiwanego zdarzenia są nagrywane oraz zabezpieczone. Do dyspozycji mamy też tryb parkingowy, tzn. że w przypadku nagłego uderzenia w samochód, kamera uruchomi nagrywanie oraz czujnik ruchu. Poza tym, wideorejestrator posiada wbudowany mikrofon.

Specyfikacja:

Ekran – 4,5" IPS

Rozdzielczość wideo – 1920x1080 Full HD (30 fps)

Kąt widzenia obiektywu kamery przedniej – 150°

Długość nagrań – 1/3/5 min

Nagrywanie w pętli

G-Sensor

Detekcja ruchu

Tryb parkingowy

Tryb nocny

Nagrywanie dźwięku

Kamera samochodowa marki Tracer będzie dostępna w Kauflandzie od 17 do 23 listopada w atrakcyjnie niskiej cenie za 119 zł.

