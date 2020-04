Kierunek: Noc - data premiery i nowy zwiastun

Kierunek: Noc to serial inspirowany książką Jacka Dukaja - "Starość aksolotla". Netflix ogłosił dzisiaj datę premiery i pokazał nowy zwiastun

Kierunek: Noc trafi na ekrany telewizorów dokładnie 1 maja. Sam autor pełni rolę producenta wykonawczego, a towarzyszy mu nie kto inny, a Tomasz Bagiński. Jeśli ktoś nie czytał tej mini-powieści, warto przypomnieć pokrótce jej treść. Następuje globalna katastrofa, z której ocaleli jedynie ludzie, którzy przetransferowali umysły w maszyny. Główna akcja rozgrywa się w przyszłości i opowiada o jednym z takich ocalałych, który żyje w ciele maszyny, tęskniąc za utraconym człowieczeństwem. Serial będzie nieco inny - w nowym zwiastunie widzimy załogę i pasażerów nocnego lotu z Brukseli, którzy uciekają przed zabójczym promieniowaniem, chcąc przetrwać katastrofę. Co będzie dalej? No cóż - to tylko autor scenariusza wie.

Kierunek: Noc wyreżyserowali wspólnie Inti Calfat i Dirk Verheye (Over Water), a produkcją zajęła się belgijska wytwórnia Entre Chien et Loop. Serial składa się z sześciu odcinków, których scenarzystą jest Jason George (pracował m.in. przy The Protector oraz Narcos). Jest on również showrunnerem i producentem wykonawczym. W serialu zobaczymy międzynarodową ekipę aktorską, w skład której wchodzą: Ksawery Szlenkier, Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Nabil Mallat, Stéfano Cassetti, Jan Bijvoet, Astrid Whettnall, Vincent Londez, Regina Bikkinina, Alba Gaïa Bellugi, Babetida Sadjo i Mehmet Kurtulus. Serial wyprodukował Netflix.

