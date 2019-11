Kieszonkowe projektory MoGo marki XGIMI wchodzą na polski rynek

Kieszonkowe projektory MoGo i MoGo Pro marki XGIMI pojawiają się dzisiaj w sprzedaży. Zwracają uwagę nie tylko głośnikami Harman/Kardon, ale również szeregiem praktycznych funkcji, m.in. współpracą z Google Play.

Projektory MoGo i MoGo Pro korzystają z autorskiej technologii XGIMI - DLP co ma umożliwić wyświetlanie ostrych, czystych obrazów w w natywnych rozdzielczościach 960x540 pikseli (MoGo) oraz 1920x1080 pikseli (MoGo Pro). Ale oba modele obsługują również formaty wideo aż do 4K Ultra HD. Dzięki wysokim parametrom jasności - wynoszą one 210 ANSI lumenów dla MoGo oraz 250 ANSI lumenów dla MoGo Pro - obraz powinien mieć jakość kinową i pozwalać na bezproblemowe wyświetlanie na przekątnej większej, niż 100". Opatentowany mechanizm inteligentnej korekcji zniekształceń (Keystone Correction) ma za zadaniem wyregulować obraz do ponad 40 stopni w pionie i w poziomie. Szacowany czas pracy zastosowanych w projektorach diod LED wynosi ok. 30 tysięcy godzin.

Projektory zostały wyposażone w podwójne 3-watowe głośnik Harman/Kardon. Dlatego można korzystać z każdego z projektora jako z zewnętrznego głośnika Bluetooth lub podpiąć do niego słuchawki za pomocą wejścia 3,5 mm. Oba modele zasilają akumulatory o pojemności 10400 mAh. Jak podaje producent, powinno to umożliwić możliwość oglądania ulubionych filmów do 4 godzin i słuchanie muzyki do 8 godzin. MoGo i MoGo Pro działają pod kontrolą systemu Android TV 9.0, co umożliwia dostęp do sklepu Google Play, są wyposażone w Chromecast (co umożliwia streaming zawartości z zewnętrznych urządzeń) oraz kompatybilne z Asystentem Google.

W każdym głośniku znalazły się jeden port HDMI 2.0, minijack 3,5 mm oraz USB 2.0. Komunikacja bezprzewodowa to Wi-Fi Dual-band 2.4/5GHz i Bluetooth 4.2/5.0. Wymiary i waga obydwu są takie same: 146x105.5x94 mm i 0,9 kg. MoGo trafia do sprzedaży w cenie 1999 zł, a MoGo Pro - 2599 zł.